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ЗСУ відправили на Курщину українських артистів (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українські артисти дали концерт для військових на Курщині
фото: Facebook/Генштаб

Починаючи з 2014 року творчий колектив побував ледь не на усіх напрямках фронту

Українські артисти виступили перед підрозділами, які воюють на курському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Концерти організувало Головне управлінням психологічної підтримки персоналу ЗСУ. До складу творчого колективу увійшли: народні артистки України Ярослава Руденко та Алла Попова, заслужений артист України Андрій Князь, співак Олег Сербін та організаторка і режисер концертів Анжела Норбоєва.

Артисти навідалися до підрозділів Десантно-штурмових військ та однієї з танкових бригад Сухопутних військ
Артисти навідалися до підрозділів Десантно-штурмових військ та однієї з танкових бригад Сухопутних військ
фото: Facebook/Генштаб

Митці навідалися до підрозділів Десантно-штурмових військ і однієї з танкових бригад Сухопутних військ, які ведуть виснажливі бої із російськими окупантами.

«Патріотизм, позитивні емоції, драйв і величезна вдячність переповнюють. Навіть в тяжких умовах, воїни нам знайшли гарні букети квітів. Це так зворушливо!» – каже Ярослава Руденко

Творчий колектив артистів працює задля підтримки морального духу військових підрозділів з 2014 року. За цей час вони побували ледь не на усіх напрямках фронту. Тільки в Донецькій і Луганській областях провели вже понад 1 тис. концертів.

Як відомо, до Дня десантно-штурмових військ ЗСУ «Культурний десант» випустив кліп на пісню «Під бахмутським дощем», яка оспівує мужність і стійкість українських десантників. 

Зазначається, що це відео – маніфест українського десантника, який покликаний мотивувати себе та своїх побратимів. «Попри втому, наші воїни продовжують захищати свою країну, спираючись на глибинні цінності – сімʼя, любов до Батьківщини та пам’ять про загиблих побратимів», – так описується відеоробота.

У кліпі знявся воїн-десантник, що брав участь у боях під Бахмутом і на інших ділянках фронту. Зараз він – інструктор 199-го навчального центру десантно-штурмових військ ЗСУ.  Решта солдатів, які стали героями кліпу, також чинні військові з бойовим досвідом.

До слова, «Культурний десант» випустив відеокліп на пісню «Без ЗСУ PZDC» присвячену українським воїнам – кожному, хто зробив свій вибір на користь захисту рідної землі; хто щоденно ризикує життям, знищуючи ворога на передовій.

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Теги: ЗСУ артист народний артист Курщина війна концерт

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