Росія розпочала інформоперацію для демонстрації економічної могутності: ISW назвав мету

Нещодавно Кремль прийняв політику, спрямовану на збільшення витрат на оборону, в той час як російське суспільство стикається зі зменшенням заощаджень

ISW проаналізував, як Росія приховує «економічні труднощі» через війну в Україні

Кремль розпочав інформаційну операцію, спрямовану на створення хибного враження, що російська економіка працює добре, незважаючи на численні триваючі індикатори макроекономічної кризи. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що російський диктатор Володимир Путін під час наради з економічних питань 22 січня заявив, що 2024 рік був «сильним» для російської економіки. Він стверджував, що Росія має керований дефіцит бюджету в 1,7% і досягла 26% збільшення ненафтогазових надходжень до 25,6 трлн рублів (приблизно 257,9 млрд дол.) у 2024 році, а також оголосив заднім числом про збільшення страхових і військових пенсій на 9,5% для подолання зростання інфляції в Росії.

21 січня видання Bloomberg повідомило, що міністерство фінансів Росії опублікувало звіт, який прогнозує економічну силу та передбачає, що доходи російського бюджету в грудні 2024 року досягли рекордного рівня понад 4 трлн рублів (приблизно 40 млрд дол.) – це на 28% більше порівняно з груднем 2023 року та найвищий рівень, зафіксований з 2011 року.

«Однак ці дані не враховують неприйнятні рівні витрат Росії на оборону, нестримну інфляцію, зростаючий дефіцит і ерозію державного фонду добробуту Росії. ISW продовжує спостерігати за макроекономічними даними, які прямо суперечать твердженням Кремля про те, що російська економіка працює добре», – йдеться у звіті.

Крім того, в ISW нагадали, що нещодавно Кремль прийняв політику, спрямовану на збільшення витрат на оборону, в той час як російське суспільство стикається з нестачею робочої сили, ширшими демографічними проблемами, зменшенням заощаджень і дедалі більшою залежністю від фінансової допомоги, оскільки російська економіка стикається зі зростанням процентних ставок, завищеними зарплатами та погіршенням виробничих потужностей.

«Ці економічні реалії свідчать про те, що зусилля Кремля зміцнити економічну силу є здебільшого інформаційною операцією, спрямованою на заспокоєння внутрішньої аудиторії та демонстрацію російської сили за кордоном, приховуючи при цьому справжні виклики, з якими стикається російська економіка, особливо загострені через її війну проти України», – підсумували аналітики.

До слова, президент США Дональд Трамп поставив перед своїм спецпосланцем в Україні Кітом Келлогом завдання завершити війну в Україні за 100 днів.

Водночас він зауважив, що запровадить високі податки, тарифи та накладе санкції на російські товари, якщо РФ не припинить війну в Україні. Трамп додав, що є два шляхи завершити війну в Україні – легкий та важкий.