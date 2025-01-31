Одіозний Микита Джигурда потрапив до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Наразі у списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці – 240 відомих росіян

Міністерство культури і стратегічних комунікацій включило російського актора, співака Микиту Джигурду до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства за підписом його очільника Миколи Точицького.

«Доповнити Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, включивши до нього особу: Джигурда Микита Борисович (Джигурда Никита Борисович), громадянин російської федерації, 27 березня 1961 р. н., актор театру та кіно, діяльність якого створює загрозу національним інтересам, національній безпеці, державному суверенітету та територіальній цілісності України, що полягає у активній участі в антиукраїнських заходах держави-агресора, спрямованих на виправдання та легітимізацію збройної агресії РФ проти України», – йдеться в документі.

Мінкульт пояснює своє рішення тим, що Джигурда «в порушення правил перетину державного кордону систематично здійснював в'їзди на тимчасово окуповані території України з метою підвищення морально-психологічного стану та матеріальної підтримки військовослужбовців ЗС РФ».

Зокрема, 2 квітня 2023 актор проводив у Волновасі «патріотичний» захід, 23 січня 2024 року привіз російським військовим автомобіль, а 2 березня 2024 року – привіз окупантам партію FPV-дронів та виступив перед ними.

Зазначимо, Микита Джигурда народився у Києві, навчався у Київському інституті фізичної культури. Був членом збірної України з веслування на каное, кандидат у майстри спорту. У 2022 році отримав російське громадянство за спрощеною процедурою як громадянин України.

Наразі у списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці – 240 відомих росіян.

Раніше ми писали, що 62-річний російський актор і співак Микита Джигурда, який народився в Києві, приїхав на тимчасово окуповані території Донецької області. Свій візит артист потрактував як «потребу підтримати хлопців», адже він полюбляє читати вірші.