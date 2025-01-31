Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Одіозний Микита Джигурда потрапив до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Одіозний Микита Джигурда потрапив до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці
Микита Джигурда народився у Києві, навчався у Київському інституті фізичної культури
фото з відкритих джерел

Наразі у списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці – 240 відомих росіян

Міністерство культури і стратегічних комунікацій включило російського актора, співака Микиту Джигурду до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це йдеться у відповідному наказі міністерства за підписом його очільника Миколи Точицького.

«Доповнити Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, включивши до нього особу: Джигурда Микита Борисович (Джигурда Никита Борисович), громадянин російської федерації, 27 березня 1961 р. н., актор театру та кіно, діяльність якого створює загрозу національним інтересам, національній безпеці, державному суверенітету та територіальній цілісності України, що полягає у активній участі в антиукраїнських заходах держави-агресора, спрямованих на виправдання та легітимізацію збройної агресії РФ проти України», – йдеться в документі.

Мінкульт пояснює своє рішення тим, що Джигурда «в порушення правил перетину державного кордону систематично здійснював в'їзди на тимчасово окуповані території України з метою підвищення морально-психологічного стану та матеріальної підтримки військовослужбовців ЗС РФ».

Зокрема, 2 квітня 2023 актор проводив у Волновасі «патріотичний» захід, 23 січня 2024 року привіз російським військовим автомобіль, а 2 березня 2024 року – привіз окупантам партію FPV-дронів та виступив перед ними.

Зазначимо, Микита Джигурда народився у Києві, навчався у Київському інституті фізичної культури. Був членом збірної України з веслування на каное, кандидат у майстри спорту. У 2022 році отримав російське громадянство за спрощеною процедурою як громадянин України.

Наразі у списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці – 240 відомих росіян.

Раніше ми писали, що 62-річний російський актор і співак Микита Джигурда, який народився в Києві, приїхав на тимчасово окуповані території Донецької області. Свій візит артист потрактував як «потребу підтримати хлопців», адже він полюбляє читати вірші.

Читайте також:

Теги: «ДНР» війна окуповані території актор громадянство співак Міністерство культури

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Можна не сумніватися в тому, що Путін спробує знову нав’язати Дональду Трампу зустріч тет-а-тет»
Трамп перед складним вибором: допомогти Україні, чи Путіну?
20 сiчня, 19:25
Раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату в $1718
Служба зовнішньої розвідки повідомила, скільки російських в'язнів воює проти України
2 сiчня, 19:55
За словами заступниці міністра оборони, дашборд знищення ворога дасть змогу проаналізувати результативність підрозділів
Міноборони запускає цифровий рейтинг бойової ефективності командирів
3 сiчня, 15:30
34 ворожих «Шахеди» збили сили ППО, ще 47 були локаційно втрачені
Окупанти вночі запустили по Україні понад 80 дронів: є руйнування та постраждалі
4 сiчня, 09:18
Росіяни побоюються, що поновлені українські дії в Курській області можуть бути відволікаючими зусиллями
Де ЗСУ досягли успіхів під час нового наступу в Курській області: карта ISW
6 сiчня, 06:20
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін
Блінкен розповів, що Москва обіцяла КНДР в обмін на зброю
7 сiчня, 06:22
Відтепер сигнал «Повітряна тривога» отримуватиме певний район, де фіксується потенційна загроза
На Черкащині зміниться система оповіщення про тривоги
10 сiчня, 09:13
Торгова війна Європи і США може розпочатись незабаром
Європейські країни готуються до торгової війни зі США – Politico
22 сiчня, 11:00
Кадрові зміни в Міноборони, новий постпред президента у Криму. Головне за 24 січня
Кадрові зміни в Міноборони, новий постпред президента у Криму. Головне за 24 січня
24 сiчня, 21:09

Кримінал

Одіозний Микита Джигурда потрапив до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці
Одіозний Микита Джигурда потрапив до переліку осіб, що загрожують нацбезпеці
СБУ встановила російських генералів, які наказали атакувати «Епіцентр» у Харкові
СБУ встановила російських генералів, які наказали атакувати «Епіцентр» у Харкові
Невістка голови МСЕК Хмельниччини відвоювала арештовану земельну ділянку
Невістка голови МСЕК Хмельниччини відвоювала арештовану земельну ділянку
Колаборант, який керував підприємством в окупованому Херсоні, отримав 11 років в'язниці
Колаборант, який керував підприємством в окупованому Херсоні, отримав 11 років в'язниці
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
Справа закарпатських ґвалтівників. Стало відомо, коли суддя оголосить вирок
Справа закарпатських ґвалтівників. Стало відомо, коли суддя оголосить вирок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
83K
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
47K
Авіакатастрофа у Вашингтоні. Федерація фігурного катання підтвердила присутність спортсменів на борту
30K
Туреччина закриває тисячі готелів
28K
В Україну повертаються відключення світла? «Укренерго» зробило заяву

Новини

31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Авіакатастрофа у США, рекордний пакет допомоги від Швеції. Головне за 30 січня
Вчора, 21:11
Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Вчора, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Вчора, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Вчора, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua