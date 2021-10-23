Шефір натякнув на продажність ЗМІ і порадив журналістам «зашити кишені»

Шефір: «Я хочу сказати деяким журналістам – спробуйте зашити кишені»

Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір заявив, що в Україні панує повна свобода слова, а деяким журналістам порадив зашити кишені. Про це Шефір заявив під час обговорення теми тиску на ЗМІ в ефірі програми програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Я вже близько 30 років телебаченні, тому знаю, що таке тиск на свободу слова. Те, що сьогодні відбувається, це повна свобода слова. Кожен говорить, що хоче. Пану Юрію Бутусову я хотів би сказати, що ви обговорюєте тему офшорів, хоча в 19 році ви приходили до нас в офіс. Я з вами особисто за одним столом сидів. Ви знали про ті скандали, які озвучував депутат Ар’єв, але не надавали їм значення, бо були іншої думки… Я хочу сказати деяким журналістам – спробуйте зашити кишені», – заявив Шефір.

Нагадаємо, на днях ведуча популярного ток-шоу заявила про тиск з боку Офісу Зеленського.

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До слова, у вересні народна депутатка звинуватила Зеленського у цензурі. За словами Сюмаар, влада боїться критики, любить «теплу ванну» та хоче, аби всі мовчали. А у березні генпрокурорка Венедіктова подала до суду на відому журналістку Яніну Соколову.

Як повідомляв «Главком», заступнику голови фракції «Слуга народу» Миколі Тищенку не сподобалася критика на адресу Офісу Зеленського, яку висловлював з трибуни Верховної Ради колишній «слуга народу», а наразі позафракційний депутат Гео Лерос. Тому він вирішив просто підійти до Лероса та відтягнути його від трибуни. Цей «танок» нардепів зафіксували фотографи.