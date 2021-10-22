  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Ознаки цифрової диктатури? Українців зобов’яжуть реєструвати сім-картки за паспортом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ідентифікацію сім-карт за паспортами намагався запровадити ще Віктор&nbsp;Янукович - Ознаки цифрової диктатури? Українців зобов’яжуть реєструвати сім-картки за паспортом
    Ідентифікацію сім-карт за паспортами намагався запровадити ще Віктор Янукович
    dsnews.ua

    В Україні з'явиться новий регулятор, який відповідатиме за зв'язок та інтернет

    В Україні створюють нового регулятора електронних комунікацій, що організує ідентифікацію абонентів мобільного зв'язку. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив журналіст видання БізнесЦензор Юрій Віннічук.

    Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт про створення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку.

    Новий контролюючий орган замінить чинну Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації та буде підзвітний особисто президенту Володимиру Зеленському.

    На думку журналіста, попри те, що даний закон є важливим, оскільки наближає Україну до синхронізації з цифровим ринком Євросоюзу, деякі його норми мають ознаки «цифрової диктатури».

    «Зокрема, головна вимога до такого регулятора – це незалежність. Однак прийнятий вчора в першому читанні законопроєкт ставить нового регулятора цифрового ринку в залежність від президента», – пояснив журналіст.

    Це, на думку Віннічука, прямо суперечить статті 106 Конституції України, у якій зазначено, що голова держави не має повноважень, пов’язаних із підзвітністю регуляторного органу.

    «Але це пів біди, адже таких «незалежних» регуляторів у нас багато. Новий Регулятор буде організовувати ідентифікацію кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг (мобільний зв'язок, інтернет). Тобто йдеться про зобов'язання абонентів мобільного зв'язку примусово зареєструватися за паспортом у оператора», – наголосив автор допису.

    «Схоже, що влада готується до впровадження в Україні електронних виборів. Плюс правоохоронцям легше буде слідкувати за громадянами. Ну і персоналізовані дані мільйонів користувачів – це привабливий бізнес для мобільних операторів. Вони і зараз продають наші дані, але з ідентифікацією вони коштуватимуть значно дорожче», – підсумував журналіст.

    Раніше повідомлялося, що законопроєкт про реєстрацію сім-карток за паспортом перевіряють у парламентському комітеті з питань цифрової трансформації.

    Читайте також:
    Теги: Верховна Рада паспорт закон мобільний зв’язок журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ознаки цифрової диктатури? Українців зобов’яжуть реєструвати сім-картки за паспортом