Ознаки цифрової диктатури? Українців зобов’яжуть реєструвати сім-картки за паспортом

В Україні з'явиться новий регулятор, який відповідатиме за зв'язок та інтернет

В Україні створюють нового регулятора електронних комунікацій, що організує ідентифікацію абонентів мобільного зв'язку. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив журналіст видання БізнесЦензор Юрій Віннічук.

Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт про створення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку.

Новий контролюючий орган замінить чинну Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації та буде підзвітний особисто президенту Володимиру Зеленському.

На думку журналіста, попри те, що даний закон є важливим, оскільки наближає Україну до синхронізації з цифровим ринком Євросоюзу, деякі його норми мають ознаки «цифрової диктатури».

«Зокрема, головна вимога до такого регулятора – це незалежність. Однак прийнятий вчора в першому читанні законопроєкт ставить нового регулятора цифрового ринку в залежність від президента», – пояснив журналіст.

Це, на думку Віннічука, прямо суперечить статті 106 Конституції України, у якій зазначено, що голова держави не має повноважень, пов’язаних із підзвітністю регуляторного органу.

«Але це пів біди, адже таких «незалежних» регуляторів у нас багато. Новий Регулятор буде організовувати ідентифікацію кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг (мобільний зв'язок, інтернет). Тобто йдеться про зобов'язання абонентів мобільного зв'язку примусово зареєструватися за паспортом у оператора», – наголосив автор допису.

«Схоже, що влада готується до впровадження в Україні електронних виборів. Плюс правоохоронцям легше буде слідкувати за громадянами. Ну і персоналізовані дані мільйонів користувачів – це привабливий бізнес для мобільних операторів. Вони і зараз продають наші дані, але з ідентифікацією вони коштуватимуть значно дорожче», – підсумував журналіст.

Раніше повідомлялося, що законопроєкт про реєстрацію сім-карток за паспортом перевіряють у парламентському комітеті з питань цифрової трансформації.

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