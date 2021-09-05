«Тенденції тривожні». У Авакова натякають, що МВС тепер керує Банкова

У Зоряна Шкіряка є відчуття, що міністерством насправді керує не Монастирський, а треті особи з Офісу президента

Шкіряк розповів про важливі поради, які він давав новому главі МВС Монастирському

Після відставки керівника МВС Арсена Авакова дії нинішнього очільника міністерства свідчать про тривожні тенденції у відомстві. Є відчуття, що насправді Міністерством внутрішніх справ керують треті особи. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексрадник Авакова Зорян Шкіряк.

«Ми завжди готові підставити плече та допомогти, якщо буде потрібно, але закривати очі на дії, які можуть зашкодити і правоохоронній системі, і людям, ми також не будемо», – попередив колишній урядовець.

З новим міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським Шкіряк знайомий з того часу, коли той був помічником Антона Геращенка та головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

«На цьому етапі стиль менеджменту оцінювати просто неможливо, бо занадто мало часу минуло. Але ще раз скажу: тенденції тривожні», – наголосив він.

У розмові з «Главкомом» ексурядовець зізнався, що має погане відчуття, ніби міністерством насправді керує не Монастирський, а треті особи з Офісу президента.

«Поки у мене відчуття саме таке. І думаю, що не тільки у мене. Я з повагою ставлюся до Монастирського, заходив до нього на пару хвилин перед звільненням, ми потиснули один одному руки і я йому побажав успіху і дав важливі поради. Але поки він ними не скористався – перш за все, стосовно професійної складової в органах Нацполіції», – пояснив колишній радник очільника МВС.

Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року. Згодом з Нацполіції звільнилися начальник ГУ Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, керівник поліції Чернівецької області Анатолій Дмитрієв та очільник поліції Харківщини Андрій Рубель, а також соратник Арсена Авакова Зорян Шкіряк.

Наступною жертвою чисток серед силовиків може стати генпрокурорка Ірина Венедиктова, вважає генерал-лейтенант міліції, ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.