«Тенденції тривожні». У Авакова натякають, що МВС тепер керує Банкова
Шкіряк розповів про важливі поради, які він давав новому главі МВС Монастирському
Після відставки керівника МВС Арсена Авакова дії нинішнього очільника міністерства свідчать про тривожні тенденції у відомстві. Є відчуття, що насправді Міністерством внутрішніх справ керують треті особи. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексрадник Авакова Зорян Шкіряк.
«Ми завжди готові підставити плече та допомогти, якщо буде потрібно, але закривати очі на дії, які можуть зашкодити і правоохоронній системі, і людям, ми також не будемо», – попередив колишній урядовець.
З новим міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським Шкіряк знайомий з того часу, коли той був помічником Антона Геращенка та головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
«На цьому етапі стиль менеджменту оцінювати просто неможливо, бо занадто мало часу минуло. Але ще раз скажу: тенденції тривожні», – наголосив він.
У розмові з «Главкомом» ексурядовець зізнався, що має погане відчуття, ніби міністерством насправді керує не Монастирський, а треті особи з Офісу президента.
«Поки у мене відчуття саме таке. І думаю, що не тільки у мене. Я з повагою ставлюся до Монастирського, заходив до нього на пару хвилин перед звільненням, ми потиснули один одному руки і я йому побажав успіху і дав важливі поради. Але поки він ними не скористався – перш за все, стосовно професійної складової в органах Нацполіції», – пояснив колишній радник очільника МВС.
Нагадаємо, 13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника МВС. Він очолював Міністерство з початку 2014 року. Згодом з Нацполіції звільнилися начальник ГУ Національної поліції у Києві Андрій Крищенко, керівник поліції Чернівецької області Анатолій Дмитрієв та очільник поліції Харківщини Андрій Рубель, а також соратник Арсена Авакова Зорян Шкіряк.
Наступною жертвою чисток серед силовиків може стати генпрокурорка Ірина Венедиктова, вважає генерал-лейтенант міліції, ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.