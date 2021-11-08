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    Ексдружина скандального Онищенка відкрила залаштунки їхнього шлюбу

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    Олександр Онищенко старший за дівчину на 24 роки - Ексдружина скандального Онищенка відкрила залаштунки їхнього шлюбу

    Олександр Онищенко старший за дівчину на 24 роки

    фото з відкритих джерел

    Онищенко дає гроші на сина, але не спілкується з ним

    Колишня дружина бізнесмена та екснардепа Олександра Онищенка Ганна Різатдінова заявила, що любила Онищенка і тому одружилася, а не через гроші, як кажуть багато людей. Про це вона розповіла у програмі ЖВЛ.

    Ганна Різатдінова поділилася, що всі приписували їй шлюб із розрахунку. Олександр Онищенко старший за дівчину на 24 роки та не проживав в Україні. Заради нього Ганна переїхала до іншої країни, і лише батьки залишилися на її боці.

    Також Різатдінова повністю спростовує чутки про її «вигідний» шлюб, запевняючи, що одружувалася, бо кохала екснардепа.

    «Просто колись я зрозуміла, що це не моє, от і все. Це не моє життя, хоча ви розумієте, складно відмовитися від охорони, водіїв, від усього цього шикарного життя, але я пишаюся собою, що відмовилася», – поділилася дівчина.

    Різатдінова вирішила повернутися до Києва, де й приходила до тями після невдалих стосунків. Ганна вже встигла відкрити свою спортивну академію, спортсменка не приховує, що бути самотньою матір'ю та тягнути все на своїх плечах їй важко.

    «Мені танці допомогли пережити депресію, я все це пережила танцюючи. Виходить, що зараз маю бути і за тата, і за маму», – розповіла Різатдінова.

    Онищенко допомагає матеріально своєму синові Роману, але абсолютно не контактує з ним і навіть не спілкується.

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    Ексдружина скандального Онищенка відкрила залаштунки їхнього шлюбу
    Ексдружина скандального Онищенка відкрила залаштунки їхнього шлюбу
    Ексдружина скандального Онищенка відкрила залаштунки їхнього шлюбу
    Ексдружина скандального Онищенка відкрила залаштунки їхнього шлюбу
    Ексдружина скандального Онищенка відкрила залаштунки їхнього шлюбу
    Ексдружина скандального Онищенка відкрила залаштунки їхнього шлюбу

    Як відомо, Онищенко влітку 2016 року втік з України. Його звинувачують в організації «газових схем».

    Раніше колишнього нардепа Онищенка затримали у Німеччині. Також Німеччина відмовилася екстрадувати Онищенка до України, пославшись на негідні умови утримання в українських СІЗО.

    Як заявили в Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі, апеляція на відмову в екстрадиції не передбачена законодавством, але розгляд справи Онищенка у Вищому антикорупційному суді продовжиться.

    Опісля ж у Німеччині відмовилася надавати політичний притулок Олександру Онищенку. Його попросили покинути країну.

    «Газова справа» – умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко. Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченого главою 24-1 КПК України.
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    Теги: гроші Ганна Різатдінова Олександр Онищенко шлюб дружина батьки
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    Ексдружина скандального Онищенка відкрила залаштунки їхнього шлюбу