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    Події в Україні

    Слов'янськ уночі було обстріляно касетними бомбами

    Жертв внаслідок обстрілу немає - Слов'янськ уночі було обстріляно касетними бомбами
    Жертв внаслідок обстрілу немає
    фото: novynarnia.com

    Влада міста закликає жителів евакуюватися

    Російські окупанти обстріляли місто Слов'янськ Донецької області в ніч на п'ятницю, ймовірно, касетними боєприпасами. Про це повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

    «Ніч пройшла неспокійно, місто зазнало обстрілів. Імовірно, це були касетні бомби. На щастя, обійшлося без жертв. Збитки зараз встановлюються», – написав Лях.

    Водночас він закликав жителів міста евакуюватися.

    «Ще раз наполегливо закликаю – евакуюйтесь! Сьогодні о 9:30 від стоянки ЦНАП відправиться автобус на Дніпро. Хто записався на рейс, не спізнюйтесь! Об 11:00 всіх бажаючих на Привокзальній площі чекатимуть автобуси до Покровська. Бережіть себе», – написав Лях.

    Нагадаємо, 21 квітня росіяни поранили ще п'ятьох мирних мешканців Донеччини: два у Вугледарі, по одному у Ямполі, Зарічному і Бахмуті. До слова, від початку війни з Донеччини виїхало майже три чверті населення.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Слов'янськ уночі було обстріляно касетними бомбами