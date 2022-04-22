Слов'янськ уночі було обстріляно касетними бомбами

Влада міста закликає жителів евакуюватися

Російські окупанти обстріляли місто Слов'янськ Донецької області в ніч на п'ятницю, ймовірно, касетними боєприпасами. Про це повідомив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

«Ніч пройшла неспокійно, місто зазнало обстрілів. Імовірно, це були касетні бомби. На щастя, обійшлося без жертв. Збитки зараз встановлюються», – написав Лях.

Водночас він закликав жителів міста евакуюватися.

«Ще раз наполегливо закликаю – евакуюйтесь! Сьогодні о 9:30 від стоянки ЦНАП відправиться автобус на Дніпро. Хто записався на рейс, не спізнюйтесь! Об 11:00 всіх бажаючих на Привокзальній площі чекатимуть автобуси до Покровська. Бережіть себе», – написав Лях.

Нагадаємо, 21 квітня росіяни поранили ще п'ятьох мирних мешканців Донеччини: два у Вугледарі, по одному у Ямполі, Зарічному і Бахмуті. До слова, від початку війни з Донеччини виїхало майже три чверті населення.