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Шмигаль назвав терміни початку переговорів щодо вступу України до ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Шмигаль назвав терміни початку переговорів щодо вступу України до ЄС
«Ми зі свого боку зробили всі необхідні кроки, щоб процес переговорів почався не пізніше червня», – зауважив Шмигаль
фото з відкритих джерел

Переговори про вступ України до Європейського союзу мають розпочатися до кінця червня цього року

Україна виконала всі рекомендації Єврокомісії перед початком переговорів про вступ до ЄС, тож цей процес може початися вже найближчим часом. Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

«Ми говоримо, що це має відбутися в першому півріччі, до кінця червня. Ми говоримо про це з лідерами ЄС, з усіма лідерами європейських інституцій», – повідомив Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що зараз Бельгія головує в Раді ЄС, тому ця тема обговорювалася, зокрема, з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.

«Ми зі свого боку зробили всі необхідні кроки, щоб процес переговорів почався не пізніше червня. Очікуємо рішення від партнерів. Маємо позитивний оптимізм щодо цього», – додав Шмигаль.

За його словами, відбуватиметься окреме обговорення питань агронапрямку, щоб зняти будь-які маніпуляції у сфері «впливу України на агроринок».

Нагадаємо, Україна вже виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

Також Україна очікує, що вже починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів. За словами Шмигаля, важливу роль в забезпеченні України артилерійськими снарядами відіграє чеська ініціатива. Очільник уряду також уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіуса дії. Це необхідно, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях.

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Теги: міністр Бельгія Україна Денис Шмигаль

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