Додаткова мобілізація: Арахамія назвав умову

Арахамія заявив, що на рішення про проведення додаткової мобілізації впливатиме розмір допомоги США

Україні доведеться провести додаткову мобілізацію у разі нестачі допомоги від США або її зменшення. Про це заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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«Якщо буде допомога менша, нам потрібно більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає, і тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю, і не потрібно стільки людей», – заявив Арахамія.

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Голова фракції «Слуга народу» наголосив, що не думає, що мобілізація торкнеться півмільйона осіб.

Як раніше повідомлялося, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що профільний комітет Ради буде доопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, прийнятий в першому читанні, оскільки «питання до нього є у всіх».

Нагадаємо, 30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

До слова, міністр юстиції Денис Малюська раніше заявляв, що рішення щодо мобілізації тої чи іншої людини з судимістю має ухвалювати не вона, а Територіальні центри комплектування та соцпідтримки, які займаються комплектування армії.