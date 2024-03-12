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Стефанішина: Україна реалізувала вимоги Єврокомісії для початку переговорів про вступ до ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Стефанішина: Україна реалізувала вимоги Єврокомісії для початку переговорів про вступ до ЄС
За словами Стефанішиної, 12,13 і 14-го березня Європейська комісія має ухвалити рішення
фото з відкритих джерел

Прогнози щодо початку переговорів з ЄС «стримано оптимістичні»

Україна вже виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні минув останній термін, коли ми могли надати якусь додаткову інформацію. 12,13 і 14-го Європейська комісія має ухвалити рішення. Насамперед затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили», – сказала віцепрем'єр-міністерка журналістам.

Стефанішина також повідомила, що правоохоронний комітет Верховної Ради в понеділок схвалив останній законодавчий акт, який потрібен для завершення рекомендацій щодо лобізму, – схвалили зміни до адміністративного законодавства, які запроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання, що було ухвалене раніше.

«Тому стримано оптимістичні прогнози. Після цього рішення інтенсивно працюватимемо зі столицями», – додала Ольга Стефанішина.

У свою чергу пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що наступним важливим кроком стане розгляд й ухвалення переговорної рамки країнами-членами ЄС.

Нагадаємо, Стефанішина анонсувала аудит оборонних закупівель України на стандарт НАТО. Віце-прем'єр підкреслила важливість стабільності поставок для Збройних сил як під час протистояння широкомасштабній військовій агресії РФ, так і після скасування воєнного стану.

Також Стефанішина повідомила, що в Україні запрацював пілотний проєкт з невідкладних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час війни.

Щоб отримати репарації, постраждала людина повинна пройти верифікацію, але за словами Стефанішиної, постраждалим гарантується повна конфіденційність.

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Теги: Європа посол скандал Україна аудит Ольга Стефанішина репарації

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