Вибухи у Полтаві, дві країни ЄС підтримали закупівлю боєприпасів для ЗСУ: головне за ніч

Франція та Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС

У ніч проти 27 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Макрон прокоментував можливість відправки військ НАТО в Україну. Франція та Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 27 лютого, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи у Полтаві

У ніч проти 27 лютого у Полтаві пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів. Про це повідомляє «Суспільне».

У командуванні Повітряних сил Збройних сил України заявили про загрозу завдання російськими окупантами ударів із застосуванням балістичних ракет.

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Кулеба звернувся до українців, які під час війни виїхали за кордон

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців, які виїхали з України під час повномасштабного вторгнення Росії, повернутись і допомогти обороняти батьківщину. Про це сказав Кулеба в інтерв’ю The Irish Times.

«Ми поважаємо індивідуальний вибір кожної людини, але ми також закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому», – заявив Кулеба.

«Ми розуміємо, що деякі люди не можуть мати такого вибору через стан здоров'я чи інші особисті обставини. Але тих, хто має вибір, ми запрошуємо повернутися і допомогти Україні боротися і вижити своїм безпосереднім особистим внеском», – додав він.

Глава МЗС Польщі обговорив з Салліваном підтримку України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обговорив з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном підтримку України, зокрема перспективи ухвалення Конгресом США пакету допомоги для України. Про це Сікорський написав у мережі X.

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«Зустріч була присвячена потребам та способам допомоги воюючій Україні, двосторонній співпраці та перспективам ухвалення Конгресом США пакету допомоги для України», – йдеться у заяві.

Як відомо, Сікорський перебуває з кількаденних візитом у США.

Суд продовжив запобіжний захід Гринкевичу

Cуд продовжив запобіжний захід щодо львівського підприємця Ігоря Гринкевича, фігуранта справи про постачання Міністерству оборони одягу неякісного одягу та білизни для Збройних сил України, у вигляді перебування під вартою ще на один місяць, до 29 березня. Про це повідомляє «Суспільне».

Рішення щодо продовження запобіжного заходу суд ухвалив 23 лютого.

Відповідне рішення судді ухвалили ще 23 лютого, через день після відхилення Київським апеляційним судом скарги захисту фігуранта на рішення столичного Печерського райсуду стосовно запобіжного заходу для підприємця – щодо тримання під вартою з можливістю внесення 429 тисяч гривень застави.

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Дві країни ЄС погодились профінансувати чеську ініціативу із закупівлі снарядів для ЗСУ

Франція та Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня. Про це повідомляє Bloomberg.

Ідея закупівлі сотень тисяч набоїв у кількох країн була викладена прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою на позачерговому саміті європейських лідерів у Парижі в понеділок, 26 лютого. Завданням зустрічі було продемонструвати підтримку Києву та підкреслити рішучість Заходу допомогти йому перемогти у війні з Росією.

«Пропозиція Чехії повністю відповідає тому, що ми зробили в плані артилерії. Ми звернулися до країн, які не є членами ЄС, з проханням знайти рішення. Ми будемо брати участь у цій ініціативі. Ми повністю відкриті до неї. Наша єдина мета – ефективність», – заявив президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції після переговорів.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, покидаючи зустріч заявив, що його країна погодилася виділити 100 млн євро (109 млн доларів) на реалізацію Празького плану, і висловив надію, що інші столиці приєднаються до нього.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що пропозицію його країни можуть підтримати 15 країн, хоча не назвав їх.

Франція та інші країни чинять опір використанню коштів Європейського Союзу для закупівлі боєприпасів за межами блоку. Париж закликає витрачати ці гроші на розвиток власної промисловості ЄС.

Макрон прокоментував можливість відправки військ НАТО в Україну

Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. Однак поки що консенсус щодо цього питання відсутній. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон після завершення конференції з підтримки України, яка відбулася у Парижі.

«Відправку західних військ у майбутньому не можна виключати, але сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого і схваленого відправлення військ на місця», – сказав Макрон.

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Макрон зазначив, що усі лідери згодні із фактом, що не бажають вступати у війну з «російським народом», а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як вони це роблять від початку вторгнення РФ в Україну.

Макрон стверджував, що західні країни «мають намір зробити все необхідне, щоб Росія не могла» перемогти в цій війні: «Все можливо, якщо це корисно для досягнення нашої мети».

Зустріч у Єлисейському палаці відбулася в Парижі 26 лютого. У конференції взяли участь канцлер ФРН Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністри близько 20 країн ЄС.

Міноборони Молдови відреагувало на інформацію про безпілотник з їхнього кордону

Міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що один з російських безпілотників, які атакували Україну, летів з Молдови. Про це повідомляє міноборони Молдови у Telegram.

«Жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні ввечері на Україну, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова. Українська сторона нам підтвердила, що всі безпілотники, запущені на сьогодні над Одещиною, були знищені або заглушені українською ППО», – йдеться у повідомленні.

Перед цим, увечері 26 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили, що невизначені БпЛА прямують від кордону з Молдовою у напрямку Хмельницького.