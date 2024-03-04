Якщо зробити балансуючий ринок ліквідним, то ми відкриємо двері для інвестицій у розподілену генерацію – радник прем’єр-міністра

Бойко переконаний, що як тільки вдасться забезпечити балансуючий ринок електроенергії, не потрібно буде витрачати зусилля на пошук інвесторів

Тільки за умови ліквідності балансуючого ринку електроенергії Україна зможе відкрити двері для інвестицій у будівництво нової маневрової розподіленої генерації. У цьому переконаний радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, повідомляє «Інтерфакс».

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За його словами, досягти нульових боргів на балансуючому ринку неможливо, але знизити динаміку їх приросту на порядок і добитися показника в 40-50 мільйонів на місяць – реально.

«Адже тільки за умови, що ми зробимо балансуючий ринок ліквідним, ми зможемо… широко відкрити двері для інвестицій в будівництво нової маневрової розподіленої генерації, яка значною мірою працюватиме саме в сегменті балансуючого ринку», – розповів він.

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Бойко переконаний, що як тільки вдасться забезпечити прийнятний рівень розрахунків за відпущену на балансуючому ринку електроенергію, не потрібно буде витрачати зусилля на агітацію, заклики та пошук інвесторів.

«Вони самі прийдуть і самі все побудують. Достатньо лише створити передумови», – зазначив він.

Він також пояснив кроки, які обговорюються в Уряді для зменшення у цьому сегменті ринку. За його словами, сьогодні обговорюється можливість запровадження інституту спецрахунків для ширшого кола суб’єктів, зокрема ОСР.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2023 року заборгованість «Укренерго» перед генеруючими компаніями на балансуючому ринку зросла на 44% - до 18,4 млрд грн.

Водночас, заборгованість учасників ринку перед «Укренерго» за цей період зросла на 40% – до 30,6 млрд грн. 80% цих боргів генерують державні та комунальні компанії: водоканали, шахти, обленерго, СхідГЗК, яких не можна відключати від електроенергії.