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НАТО відновить повноцінну роботу свого представництва в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
НАТО відновить повноцінну роботу свого представництва в Україні
Заступник міністра оборони України заявив, що це рішення НАТО сприятиме підготовці до Саміту у Вашингтоні
фото: Mateusz Slodkowski/Afp

Альянс вирішив відновити роботу свого представництва в Україні та збільшити його чисельність

НАТО відновить повноцінну роботу свого представництва в Україні, а також розширити його. Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер провів зустріч із помічником генсекретаря НАТО Борісом Руге. На зустрічі вони обговорили відновлення роботи представництва НАТО в Україні.

«Впевнений, що це надасть нам додатковий імпульс в реалізації рішень Вільнюського саміту та сприятиме підготовці до Саміту НАТО у Вашингтоні», – наголосив Гайдер.

Гайдер також зауважив, що оборонне відомство закінчує опрацювання плану з виконання завдань адаптованої Річної національної програми за які відповідальне відомство. Він додав, що вимоги до виконавців кожного з індикаторів – «досягнення максимальних показників ефективності виконання кожного заходу».

Як раніше повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії заявив, що Україна має право завдавати ударів по «російських військових цілях за межами України» відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, ISW повідомляв, що узагальнені заходи реформування та розширення російської армії спрямовані на підготовку Росії до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО.

До слова, Російська Федерація становить загрозу для безпеки в Європі та країнах НАТО, на це вказують деякі моменти. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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Теги: НАТО Міноборони Україна

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