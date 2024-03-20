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Євросоюз перерахував 4,5 млрд євро макрофіну Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз перерахував 4,5 млрд євро макрофіну Україні
Раніше Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility
фото з відкритих джерел

ЄС здійснив перший платіж за програмою Ukraine Facility

Єврокомісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на брифінгу 20 березня.

«Сьогодні ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакета на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України», – сказав він.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення 50 млрд євро допомоги для України на 2024-2027 роки. Про це повідомило Міністерство фінансів України. 

Напередодні Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility. Схвалення від Ради ЄС стало кінцевим пунктом у започаткуванні інструменту.

Як повідомляв прем’єр Денис Шмигаль, Україна очікує отримати перші гроші вже в березні. За словами Шмигаля, Ukraine Facility допоможе нашому уряду фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в українську економіку та пришвидшить членство в ЄС.

Натомість, щоб отримувати кошти з цього пакета, Україна має підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, зокрема й меншин.

Принаймні кожні чотири місяці Європарламент запрошуватиме Єврокомісію для обговорення реалізації реформ, які український уряд планує здійснити в межах процесу вступу до ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розраховує на тісну співпрацю з Держаудитслужбою України щодо контролю за використанням 50 млрд євро допомоги Україні від міжнародних партнерів. 

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Теги: Європейський союз гроші Боррель фінансування

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