Євросоюз перерахував 4,5 млрд євро макрофіну Україні

ЄС здійснив перший платіж за програмою Ukraine Facility

Єврокомісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на брифінгу 20 березня.

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«Сьогодні ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакета на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України», – сказав він.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення 50 млрд євро допомоги для України на 2024-2027 роки. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

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Напередодні Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility. Схвалення від Ради ЄС стало кінцевим пунктом у започаткуванні інструменту.

Як повідомляв прем’єр Денис Шмигаль, Україна очікує отримати перші гроші вже в березні. За словами Шмигаля, Ukraine Facility допоможе нашому уряду фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в українську економіку та пришвидшить членство в ЄС.

Натомість, щоб отримувати кошти з цього пакета, Україна має підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, зокрема й меншин.

Принаймні кожні чотири місяці Європарламент запрошуватиме Єврокомісію для обговорення реалізації реформ, які український уряд планує здійснити в межах процесу вступу до ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розраховує на тісну співпрацю з Держаудитслужбою України щодо контролю за використанням 50 млрд євро допомоги Україні від міжнародних партнерів.