Блогери визначили три фрази, з допомогою яких веде токшоу Шустер (відео)

Шустера засудили за перетворення вітчизняної політики на шоу-бізнес

Саме завдяки Савіку Шустеру політика в Україні перетворилася на шоу-бізнес. Таку думку в ефірі телеканалу Ісландія висловив блогер та телеведучий Сергій Іванов.

При цьому, на думку Іванова, Савік Шустер не володіє інструментарієм сучасного журналіста та телеведучого і проводить свої телевізійні ефіри переважно за допомогою кількох фраз.

«Ні, ну, ну а ви?», – ось власне за що він отримує гроші», – вважає Сергій Іванов.

Блогер також зазначив, що саме завдяки токшоу Савіка Шустера електорально збанкрутілі вітчизняні політичні діячі мають можливість повертатися до великої політики, «відмиваючись» від скандалів минулого.

«Хто такий Шустер? Шустер не просто ведучий, який продає ефіри політикам. Шустер з’явився в Україні у 2005 році і саме він зробив наших політиків, які до цього крали потайки, особливо «не висовувались». Вони почали купувати у нього ці ефіри, брати ці абонементи і ставати справжніми рок-зірками», – зазначив блогер.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону Володимира Зеленського «30 запитань президенту України» його спілкування із журналістом Савіком Шустером відбулося на підвищених тонах.

До того ж сама поява Савіка Шустера на зустрічі з президентом викликала нервовий регіт у глави держави.

Раніше представники влади не прийшли на шоу Савіка Шустера, присвячене «вагнергейту», а згодом знайшли пояснення, чому не ходитимуть на програму і в подальшому.

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