Притула висловив незадоволення результатами талант-шоу, в якому був суддею

«Моя трійка переможців була б трохи інакшою», – зазначив шоумен, який судив учасників «Україна має талант»

Фінал шоу «Україна має талант» відбувся у суботу, 25 грудня. Переможцем Переможцем проєкту став 14-річний Артем Фесько. Юного співака привітав один із суддів Сергій Притула.

«Дуже світлий і добрий хлопець з кришталевим вокалом! І з бабусею, яка помітила талант онука і виплекала його! Фінал був дуже сильним! Отримав масу задоволення від виступу кожного учасника, незалежно від жанру, у якому був той чи інший номер!», – зазначив шоумен на своїй сторінці у Facebook.

Він також зауважив, що отримав масу задоволення від виступу кожного учасника, а переможців обрали глядачі. Водночас думка самого Притули із уподобаннями аудиторії не співпала.

«Моя трійка виглядала б, імовірно, трохи інакше, але на те він і фінал, щоб рішення приймали не троє, а десятки тисяч!», – підсумував Сергій Притула.

Як відомо, найбільшу кількість глядацьких голосів у фіналі отримав 14-річний Артем Фесько з Житомирської області. Учасник вражав своїми вокальними здібностями та виконав високу оперну партію. Він виграв грошовий приз – 250 тисяч гривень.

Другу сходинку посів чернівецький гурт Zapal. Музиканти грають на традиційному українському інструменті – цимбалах, а також гітарі та кахоні.

Третім став 14-рчний одесит Артем Галіс. Він виконав складну оперну композицію.

Талант-шоу започаткували у 2009 році. Це дочірній проєкт британської передачі «Британія має талант», такі програми виходять у різних країнах з відповідними назвами. 8 та 9 сезони в Україні були присвячені талантам дітей. 10 сезон стартував восени.

Учасником проєкту може стати кожен, для цього слід пройти кастинг, що проходить у великих містах України. Згодом журі визначає 60 осіб, які боротимуться за звання найталановитішого, а також за приз розміром у мільйон гривень.