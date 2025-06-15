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Кременчук під масованою атакою дронів та ракет

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Кременчук під масованою атакою дронів та ракет
фото з відкритих джерел

Монітори зафіксували до 100 БпЛА, що летіли на місто

У ніч проти 15 червня російські терористи завдали масованого удару по місту Кременчук. За повідомленням моніторингових каналів, ворог застосував «шахеди» та ракети, інформує «Главком».

Серія потужних вибухів пролунала у місті. Спершу росіяни атакували Кременчук ударними дронами. Вже близько 02:15 стало відомо про пуски ракет.

Монітори зафіксували до 100 БпЛА, що летіли на місто. Згодом Кременчук опинився під обстрілом балістики й аеробалістики та крилатих ракет.

Місцеві пабліки пишуть про пожежі, що зайнялись у місті. Також повідомляється, що вибухи досі не вщухають.

Ось так виглядає Кременчук цієї ночі
Ось так виглядає Кременчук цієї ночі

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Теги: вибух Кременчук ракетна атака

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