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Українська атака дронами може мати незворотні наслідки для авіації РФ – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Українська атака дронами може мати незворотні наслідки для авіації РФ – WSJ
Задимлення від ударів під час операції СБУ «Павутина»
скріншот з відео

Атака може серйозно підірвати здатність Росії здійснювати масовані ракетні обстріли по території України в майбутньому

Масштабна атака українських дронів на військові аеродроми у глибокому тилу Росії, яка сталася 1 червня, може призвести до незворотних втрат для російської стратегічної авіації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріал The Wall Street Journal.

За даними аналітиків, до ударів Україна мала справу з флотом із 54 бомбардувальників Ту-22М3 і 58 Ту-95М, але невідомо, скільки з них були насправді боєготовими. Видання наголошує, що Росія більше не виробляє ці літаки, що унеможливлює їх відновлення в разі знищення.

Попри раніше озвучені плани модернізації старих Ту і навіть заяви про наміри будувати нові машини, фактично йдеться про використання застарілої техніки, яка вже не підлягає заміні.

Атака дронами була частиною української програми глибокого удару, яка передбачає ураження цілей на значній відстані, у тому числі на території Росії. 1 червня ця програма досягла визначної перемоги, завдавши, як вважають експерти, найсерйознішого удару по стратегічній авіації РФ за весь час повномасштабної війни.

У Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні (RUSI) заявили:

«Українські спецслужби завдали найсильнішого удару по флоту бомбардувальників дальньої авіації Росії з початку війни».

Аналітики припускають, що така атака може серйозно підірвати здатність Росії здійснювати масовані ракетні обстріли по території України в майбутньому.

Як відомо, Служба безпеки України оприлюднила нові дані щодо масштабів своєї успішної спецоперації «Павутина», яка призвела до значного ураження стратегічної авіації Російської Федерації. За інформацією СБУ, орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд.

Унаслідок операції «Павутина» було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії.

СБУ обіцяє розкрити деталі цієї масштабної спецоперації трохи згодом. Проте вже зараз Служба безпеки України адресує росіянам слова відомої української поетеси Ліни Костенко: «А ви думали, що Україна так просто? Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни».

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Теги: росія винищувач

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