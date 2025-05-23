Військовий аеродром у російському Іваново атаковано дронами

Ймовірно, атаковано аеродром «Сєвєрний», де розташований Центр бойового застосування та навчання військово-транспортної авіації РФ

Увечері 22 травня в російському місті Іваново пролунали потужні вибухи – за повідомленнями місцевих ЗМІ, атак зазнав військовий аеродром. У повітрі були помічені безпілотники, по яких відкрила вогонь російська протиповітряна оборона. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські джерела.

Попри заяви про нібито успішне збиття декількох дронів, уламки впали неподалік від авіабази. За повідомленнями телеграм-каналів, вибухова хвиля пошкодила житлові будинки – у деяких з них вибито вікна. Про постраждалих серед цивільного населення наразі не повідомляється.

Ціллю атаки міг стати аеродром «Сєвєрний», де розташований Центр бойового застосування та навчання військово-транспортної авіації РФ. На території об'єкта базуються 243-я окрема ескадрилья та 81-й військово-транспортний авіаційний полк.

Раніше ми писали, що у ніч на 22 травня безпілотники атакували цех оборонного заводу НВО «Сплав», що входить до структури держкорпорації «Ростєх», у російському місті Тула. Підприємство спеціалізується на виробництві реактивних систем залпового вогню, авіаційних ракет, важких вогнеметних систем та боєприпасів до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал Astra.

Зазначається, що внаслідок падіння уламків БпЛА на території підприємства виникла пожежа. Також зазнала ушкоджень електропідстанція, де спалахнуло загоряння.

До слова, це вже не перший випадок атаки на об'єкти оборонного комплексу в Тулі. Зокрема, в ніч проти 7 травня в районі заводу «Сплав» також спостерігалася пожежа, яку зафіксували місцеві жителі. Неподалік від підприємства розташоване і акціонерне товариство «Конструкторське бюро приладобудування», що займається розробкою високоточної зброї.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Москву та Московську область атакували ударні безпілотники. У Тулі сталася пожежа в районі двох найбільших підприємств оборонної промисловості РФ.

Під атакою дронів також опинився Саранський завод з виробництва оптоволокна. Там спалахнула масштабна пожежа. Це – єдиний завод по виробництву оптоволокна в Росії. Перше його ураження відбулося 5 квітня.