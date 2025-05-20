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Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди
фото з відкритих джерел

 Документ внесла група з чотирьох республіканців і трьох демократів

Двопартійна група сенаторів представила резолюцію, яка закликає повернути всіх викрадених українських дітей до укладення будь-якої мирної угоди про припинення війни Росії проти України. Про це повідомив журналіст Остап Яриш, передає «Главком».

«Викрадення та русифікація Росією українських дітей демонструє намір уряду Росії знищити українську націю та ідентичність», – йдеться у резолюції.

Він підкреслив, що це перша резолюція у Сенаті з часу приходу Дональда Трампа до влади, яка закликає до дій щодо переговорного процесу та будь-яких угоди з Росією.

«Резолюцію очолили сенатори Чак Грасслі (республіканець) і Емі Клобучар (демократка). До неї також приєднались сенатори-республіканці Роджер Вікер, Джоні Ернст і Рік Скотт, і демократи Дік Дурбін та Джон Феттерман», – написав Яриш.

«Сенат підтримує мирне та справедливе завершення війни в Україні та закликає повернути всіх українських дітей, викрадених урядом Росії, до укладення будь-якої мирної угоди».

Нагадаємо, докази воєнних злочинів на $26 млн, скоєні Росією в Україні, могли бути видалені після того, як США припинили фінансувати групу дослідників Єльського університету, що знаходила й повертала додому депортованих українських дітей. 

До слова, державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію про те, що програма документування викрадених українських дітей отримала короткострокове фінансування після зупинення її 25 січня.

«Програма не фінансується. Вона була частиною скорочення (витрат уряду США – ред.), яке було зроблено, але ми захистили дані (щодо викрадених українських дітей – ред.) та переконалися, що вони у нас є, і їх можна передати будь-яким відповідним органам. Ми сповістимо про це Конгрес», – сказав Рубіо.

Зауважимо, Україна проводить обміни російських військових на українських військових, також є процедури і механізми повернення цивільних, але повернення українських дітей наразі є надскладною справою. Їх неможливо обміняти, бо Україна не викрадає російських дітей.

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Теги: росія викрадення Сенат США

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