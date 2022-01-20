«Сигнал для Зеленського». Експерти пояснили, навіщо Гордона показують по ТБ в таких дозах

На думку політологів, Гордон не має президентських перспектив, однак може завдати шкоди рейтингам Зеленського

Відомий журналіст став інструментом в руках опонентів Зеленського

Постійна присутність журналіста Дмитра Гордона в етері телеканалів, де він коментує політичні питання, та, зокрема, постійно критикує чинну владу, пояснюється тим, що опоненти Зеленського намагаються використати Гордона як інформаційний інструмент проти чинного президента. Такої думки дотримуються політичні експерти Андрій Золотарьов та Володимир Фесенко, йдеться у матеріалі «Главкома» «Торпеда для Зеленського». Чому Гордона так часто показують по телевізору?».

«Задача Гордона – показати, що світ клином на Зеленському не зійшовся і рано чи пізно з’явиться альтернатива, – вважає Золотарьов. – Але як тільки Гордон серйозно спливе в цьому дискурсі, згадають про всі його «скелети в шафах» – цілительку Марію-Стефанію, (яка сама пішла з життя від хвороби і не зцілилася – «Главком»), «пірамідки» і хто це все просував в 90-ті роки», – вважає політтехнолог Андрій Золотарьов.

На думку експерта, не можна виключати, що Гордон розраховує потрапити в політичну обійму, отримати депутатський мандат, але в президентських виборах він може брати участь тільки як «торпеда для Зеленського».

Зі свого боку політолог Володимир Фесенко вважає, що на наступних президентських виборах потужного запиту на чисто медійну фігуру, на кшталт Гордона чи Комаровського вже не буде, оскільки настала пора розчарування в нових обличчях.

«Зрозуміло, що відбувається зондаж – як сприймаються певні персони, – наголошує Фесенко.

Нещодавнє опитування Центру Разумкова, проведене спільно з фондом «Демократичні ініціативи», яке показало, що найбільше голосів на виборах президента України, якби в них не брали участі політики, отримав би саме Гордон (27%), політолог схильний вважати замовленим з боку нинішніх опонентів влади.

«Такий собі сигнал: ми на вашого Зеленського знайдемо власного. Всіх цих людей, що зараз мають необмежені ефіри на каналах найпотужнішого бізнесмена, можуть готувати, аби «підбити» Зеленського, забрати у нього частину електорату», – вважає Володимир Фесенко.

Раніше Дмитро Гордон розповів, як рекламував «золоті пірамідки» і що отримав за це.

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