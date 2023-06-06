Екоцид та порушення законів війни: Україна розпочала розслідування підриву Каховської ГЕС

Правоохоронними органами проводяться першочергові дії для фіксування злочину

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, 6 червня 2023 близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. У результаті цього відбувається підняття урізу води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Правоохоронними органами вживаються заходи для встановлення масштабів руйнування.

Проводяться першочергові дії для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора. Росіянам інкримінується стаття 441, ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

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Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.