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Зеленський заявив, що росіяни надалі ускладнюють ситуацію, яку спричинили своїм екоцидом

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський заявив, що росіяни надалі ускладнюють ситуацію, яку спричинили своїм екоцидом
Президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот

«Окупанти повністю кинули напризволяще людей на лівобережній частині Херсонщини», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська влада свідомо кинула жителів лівобережної частини Херсонщини – напризволяще. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

«Вони продовжують обстрілювати Херсон та громади області – вже затоплені терористами ж. Вони обстрілюють навіть точки евакуації, що є вже таким проявом зла, на яке, мабуть, жодні терористи у світі, крім російських, не йшли. Окупанти повністю кинули напризволяще людей на лівобережній частині Херсонщини. Там уже другу добу лише розширюється катастрофа – і це також абсолютно свідомий вибір російського керівництва», - сказав президент.

Зеленський зазначив. що на всіх рівнях держави та місцевої влади триває робота, щоб урятувати якнайбільше людей із затоплених районів.

«Евакуація триває. Всюди, де можемо витягнути людей із зони затоплення, робимо це. ДСНС, поліція, військові – молодці! Кожен і кожна, хто залучений, – я хочу вам подякувати», – сказав він.

Президент зазначив, що на вільній території України є присутність міжнародних організацій, конкретна допомога. Зокрема, це український Червоний Хрест та багато інших. Він також подякував кожній організації, волонтеру, компанії, які реально долучилися до рятувальної операції.

«І очевидно, що відсутність деяких міжнародних організацій у зоні лиха зараз саме на окупованій території – того ж таки Міжнародного Червоного Хреста, – відсутність їхньої допомоги нашим людям на окупованій території для таких організацій, мені здається, це неправильно і є просто самознищенням», – повідомив лідер України.

Президент наголосив на необхідності зробити разом із партнерами все, щоб світ довів, що вміє справлятись із такими катастрофами, із такими терористами.

«Ситуація з питною водою в наших містах і громадах. Керівники на місцях і в уряді розуміють порядок кроків. Рішення є, ресурси є, гроші є. Зробимо все, щоб забезпечити людей питною водою попри цю катастрофу. Може бути дискомфорт, але ми все зробимо. Окремо провів сьогодні нараду щодо водопостачання й безпеки людей у містах і громадах Дніпровщини – був там особисто. Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Покров та інші громади – говорили про це», – сказав Зеленський.

Зеленський заявив, що шкода від російського теракту дуже значна, але має бути зрозуміло й те, що немає альтернатив, окрім максимального відновлення й максимальної відбудови.

Також президент поінформував про постійну комунікацію з військовими.

«І ще одне. Обов’язкове. Безпека. Постійно в комунікації з нашими військовими. Командувачі – «Хортиця», «Таврія», усі, хто залучений на найбільш гарячих напрямках. Донеччина – дуже жорсткі бої. Але є результат, і я вдячний усім, хто забезпечує цей результат! Бахмут – молодці. Крок за кроком. Дякую кожному нашому воїну! Авдіївка, Марʼїнка, увесь схід, ситуація на півдні, ситуація після підриву росіянами дамби нашої рідної Каховки – бачимо кожну деталь. Але озвучувати – не сьогодні», – додав він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту консолідувати зусилля, аби Росія понесла відповідальність за екоцид сприченений підривом Каховської  ГЕС, а Україна не залишилася на одинці із трагедією.

 

Теги: окупанти катастрофа червоний хрест евакуація

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