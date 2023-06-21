Яка частина окупованої України є пріоритетом для Кремля: дані розвідки Британії

Росіяни продовжують розглядати збереження контролю над окупованим півостровом як головний політичний пріоритет

За 3,5 км на північ від міста Армянська окупанти збудували оборону протяжністю у 9 км

Попри наступальні дії України на південному напрямку, війська РФ подовжують активно створювати оборонні споруди на підступах до окупованого Криму. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Зокрема за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, який з’єднує півострів з Херсонською областю, окупанти збудували оборону протяжністю у 9 км.

Російські оборонні позиції на північ від Армянська: район у цілому фото: британська розвідка

«Ці продумані засоби захисту підкреслюють оцінку російського командування того, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим», – йдеться у звіті.

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Російські оборонні позиції на північ від Армянська: район детально фото: британська розвідка

Розвідники додали, що росіяни продовжують розглядати збереження контролю над окупованим півостровом як головний політичний пріоритет.

Нагадаємо, триває 483-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.