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Яка частина окупованої України є пріоритетом для Кремля: дані розвідки Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Яка частина окупованої України є пріоритетом для Кремля: дані розвідки Британії
Росіяни продовжують розглядати збереження контролю над окупованим півостровом як головний політичний пріоритет
фото ілюстративне

За 3,5 км на північ від міста Армянська окупанти збудували оборону протяжністю у 9 км

Попри наступальні дії України на південному напрямку, війська РФ подовжують активно створювати оборонні споруди на підступах до окупованого Криму. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зокрема за 3,5 км на північ від міста Армянськ, на вузькому сухопутному мосту, який з’єднує півострів з Херсонською областю, окупанти збудували оборону протяжністю у 9 км.

Російські оборонні позиції на північ від Армянська: район у цілому
Російські оборонні позиції на північ від Армянська: район у цілому
фото: британська розвідка

«Ці продумані засоби захисту підкреслюють оцінку російського командування того, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим», – йдеться у звіті.

Російські оборонні позиції на північ від Армянська: район детально
Російські оборонні позиції на північ від Армянська: район детально
фото: британська розвідка

Розвідники додали, що росіяни продовжують розглядати збереження контролю над окупованим півостровом як головний політичний пріоритет.

Яка частина окупованої України є пріоритетом для Кремля: дані розвідки Британії фото 1

Нагадаємо, триває 483-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Теги: британська розвідка Крим окупанти росія

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