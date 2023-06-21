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Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: жахливі цифри ООН

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: жахливі цифри ООН
Реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою
фото ілюстративне

Найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб залишається березень минулого року – мінімум 4127 загиблих

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, після початку Росією повномасштабної війни проти України, до 18 червня 2023 року становили 24 862 особи, зокрема 9083 загиблих (8983). Про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

«УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, водночас як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується», – йдеться в документах.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 4148 чоловіків, 2476 жінок, 280 хлопчиків і 221 дівчинка, тоді як стать 29 дітей і 1929 дорослих поки що не вдалося встановити. Серед 15 779 поранених 473 хлопчики і 337 дівчаток, а також 276 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Найбільш смертоносним місяцем, зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року – мінімум 4127 загиблих. У квітні-2022, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 808, у травні – до 540, у червні – до 429 і в липні – до 383. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинуло 364 людини, у серпні – 336, у вересні – 405 і в жовтні – 307.

Нагадаємо, триває 483-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

Теги: війна окупанти ООН вбивство

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