Понад 30 бойових зіткнень за добу: яка ситуація на фронті

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках

Триває 490-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками типу Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Протягом минулої доби російські загарбники завдали удару по території України п’ятьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 та двома зенітними керованими ракетами з С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційні удари та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ракети Х-22 ворог спрямував по дачному кооперативу у Кременчуцькому районі Полтавської області та по Запоріжжю. Ракетами С-300 російські терористи вразили наповнений цивільними людьми заклад харчування в центрі міста Краматорськ та приватний сектор населеного пункту Біленьке Донецької області. Унаслідок російської терористичної атаки є загиблі діти та дорослі цивільні, поранено понад 50 цивільних людей, пошкоджено багатоквартирні та десятки приватних житлових будинків. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Заріччя і Тимоновичі Чернігівської області; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Козача Лопань та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів також зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Масютівка, Кислівка, Котлярівка і Берестове Харківської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, успіху не мав. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони понад 15 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Никифорівка, Васюківка, Роздолівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Мар’їнки та Побєди успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Красногорівки. У той же час, здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, Мар’їнки, Іллінки та Побєди Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку села Рівнопіль. Завдав авіаційних ударів в районі Сторожевого Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Катеринівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка і Золота Нива на Донеччині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів у районах Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Під вогонь потрапили, зокрема, Новодарівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Преображенка, Оріхів та Павлівка Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Антонівка, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків на Миколаївщині.

Злочини окупантів

У населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію або загинули внаслідок бойових дій. Викрадене житло маркується табличками «власність Російської Федерації».

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та шість – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також наші захисники було знищили шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, два зенітні ракетних комплекси «Бук» та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.