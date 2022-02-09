Слідчі оголосили Януковичу нову підозру

Найближчим часом буде ухвалено рішення про звернення до суду з клопотанням про обрання Януковичу заочного запобіжного заходу у новій справі

За версією ДБР, експрезидент-утікач схиляв охорону до дезертирства

Колишньому президенту України Віктору Януковичу оголосили нову підозру в тому, що він схиляв військовослужбовців президентської охорони до дезертирства. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Зазначається, що слідчі ДБР заочно оголосили експрезиденту-утікачу нову підозру в підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони (УДО) до дезертирства (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 ККУ).

За даними слідства, 24 лютого 2014 року Янукович, переховуючись від кримінальної відповідальності за злочини щодо учасників Майдану, схилив заступника начальника УДО – начальника Служби безпеки президента України до дезертирства.

«Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Водночас, підозрюваний виїхав за межі України до Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

Також вказується, що найближчим часом буде ухвалено рішення про звернення до суду з клопотанням про обрання Януковичу заочного запобіжного заходу у цій справі.

Як відомо, ДБР чекало Януковича на допит 9 лютого.

1 лютого у ДБР поінформували, що колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки Президента України, якому ДБР повідомило про підозру в дезертирстві, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Начальником служби безпеки Віктора Януковича тоді був Костянтин Кобзар.

У листопаді 2021 року Кобзарю повідомили про підозру у дезертирстві і переправленні колишнього президента до РФ.

Раніше колишній начальник особистої охорони Януковича Костянтин Кобзар заявив, що активісти Майдану нібито хотіли вбити Януковича.

Нещодавно секретар РНБО натякнув, що Янукович отримав російське громадянство.