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    Слідчі оголосили Януковичу нову підозру

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    Найближчим часом буде ухвалено рішення про звернення до суду з клопотанням про обрання Януковичу заочного запобіжного заходу у новій справі - Слідчі оголосили Януковичу нову підозру
    Найближчим часом буде ухвалено рішення про звернення до суду з клопотанням про обрання Януковичу заочного запобіжного заходу у новій справі
    фото з відкритих джерел

    За версією ДБР, експрезидент-утікач схиляв охорону до дезертирства

    Колишньому президенту України Віктору Януковичу оголосили нову підозру в тому, що він схиляв військовослужбовців президентської охорони до дезертирства. Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

    Зазначається, що слідчі ДБР заочно оголосили експрезиденту-утікачу нову підозру в підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони (УДО) до дезертирства (ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст.408 ККУ).

    За даними слідства, 24 лютого 2014 року Янукович, переховуючись від кримінальної відповідальності за злочини щодо учасників Майдану, схилив заступника начальника УДО – начальника Служби безпеки президента України до дезертирства.

    «Як наслідок, начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження з території Автономної Республіки Крим. Водночас, підозрюваний виїхав за межі України до Російської Федерації», – йдеться у повідомленні.

    Також вказується, що найближчим часом буде ухвалено рішення про звернення до суду з клопотанням про обрання Януковичу заочного запобіжного заходу у цій справі.

    Як відомо, ДБР чекало Януковича на допит 9 лютого.

    1 лютого у ДБР поінформували, що колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки Президента України, якому ДБР повідомило про підозру в дезертирстві, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Начальником служби безпеки Віктора Януковича тоді був Костянтин Кобзар.

    У листопаді 2021 року Кобзарю повідомили про підозру у дезертирстві і переправленні колишнього президента до РФ.

    Раніше колишній начальник особистої охорони Януковича Костянтин Кобзар заявив, що активісти Майдану нібито хотіли вбити Януковича.

    Нещодавно секретар РНБО натякнув, що Янукович отримав російське громадянство.

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    Теги: Віктор Янукович військові розслідування Державне бюро розслідувань Управління державної охорони охорона
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    Слідчі оголосили Януковичу нову підозру