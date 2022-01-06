Кримінальне провадження і апеляцію Януковича повернули в суд першої інстанції

Раніше Окружний адміністративний суд Києва відкрив справу за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради України

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів судової палати

Київський апеляційний суд повернув кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою засудженого експрезидента Віктора Януковича до Оболонського районного суду міста Києва. Про це повідомляє пресслужба суду.

«Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду від 05 січня 2022 року кримінальне провадження разом з апеляційною скаргою засудженого В.Ф. Януковича на вирок Оболонського районного суду міста Києва від 24 січня 2019 року повернуто до Оболонського районного суду міста Києва для виконання вимог ч. 3 ст. 400 Кримінального процесуального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відмовився звільняти від кримінальної відповідальності колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимира Сівковича, підозрюваного у розгоні Євромайдану.

До слова, суд відкрив справу «Янукович проти Верховної Ради».

Раніше повідомлялося, що київський суд опинився на роздоріжжі через позов експрезидента-втікача.

Також представниця парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря заявиляла, що Віктор Янукович подав свій позов проти Верховної Ради не у той суд, що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову.

22 лютого 2014 року Верховна Рада ухвалила постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень».

23 лютого парламент прийняв постанову «Про покладання на голову Верховної Ради України обов'язків Президента України згідно зі статтею 112 Конституції України».

Також Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ. Раніше суд заочно арештував Януковича у справі Межигір’я.