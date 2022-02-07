ДБР чекає Януковича на допит

Допит експрезидента-утікача заплановано на 9 лютого

Державне бюро розслідувань викликає на допит експрезидента Віктора Януковича 9 лютого. Відповідна повістка про виклик опублікована у газеті «Урядовий кур’єр».

«Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 9 лютого 2022 року о 9 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для отримання, у разі погодження прокурором, повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 42013110000001029 від 25.11.2013, та допиту як підозрюваного», – йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, мова йде про кримінальне провадження за фактом дезертирства співробітників Управління Державної охорони, у якому раніше було повідомлено про підозру начальнику охорони Януковича.

Як повідомлялося, 1 лютого у ДБР поінформували, що колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки Президента України, якому ДБР повідомило про підозру в дезертирстві, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Начальником служби безпеки Віктора Януковича тоді був Костянтин Кобзар.

У листопаді 2021 року Кобзарю повідомили про підозру у дезертирстві і переправленні колишнього президента до РФ.

Раніше колишній начальник особистої охорони Януковича Костянтин Кобзар заявив, що активісти Майдану нібито хотіли вбити Януковича.

Нещодавно секретар РНБО натякнув, що Янукович отримав російське громадянство.