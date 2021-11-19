Зеленський, Єрмак та усі представники влади проігнорували ефір Шустера щодо «вагнерівців»

В ОП заявили, що Зеленський і Єрмак не прийдуть на ефір Шустера

Подоляк заявив, що запрошення представників влади на ефір – це «фейк» та «хайп».

Президента Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та інших топпосадовців запросили на етер програми «Свобода слова Савіка Шустера» для обговорення справи «вагнерівців». В ОП офіційно відповіли, чому не прийшли. Так, на сторінці Офісу президента у Facebook та Telegram опублікували коментар радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка.

«Було, до речі, цікаво побачити від медійного майданчика, який взяв на себе фантастичну роль олігархічного пропагандиста, фразу «з метою об'єктивного висвітлення важливої для країни теми запрошуємо»... Точно розумієте весь сенс цих простих слів? Точно не хочете влаштувати чергове кероване судилище на своєму майданчику? Точно розумієте, що таке дискусія? Хоча все це риторичне… Олігархічне телебачення – це ж тільки про монопольне знущання над словом. Тому ще раз – просто «ні», – зазначив Подоляк.

Подоляк також підкреслив, що свобода слова – це не про маніпуляції, провокації чи демонстративну ангажованість, це точно не про стару гру за олігархічними правилами, коли, за його словами, своїм у студії – комфорт, а глядачам – «відбірна фейкчатина».

«Якщо говорити відверто, то навіть сьогоднішнє запрошення представників влади до ефіру – це фейк, хайп. Не дуже віриться, що є бажання реальної свободи слова. Бо якби було – то ефір не модерувався би під чергову емоційну драму в олігархічних інтересах. Виклик на телевізійний килим до олігарха – це звісно дуже гучно. Але смішно. Президент, керівник Офісу Президента та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати ефірами не будуть. Ці часи вже закінчилися», – заявив радник керівника Офісу глави держави.

Він також додав, що реальна свобода слова сильно відрізняється від олігархічних «побажань», а об'єктивне висвітлення теми точно відрізняється від корпоративних пресрелізів.

15 листопада тимчасова слідча комісія Ради опублікувала звіт щодо спецоперації з «вагнерівцями».

У звіті сказано, що ТСК не встановила «документально оформленої вказівки про відтермінування» операції з боку будь-якої посадової особи. Також у ТСК не знайшли доказів того, що президент Володимир Зеленський особисто доручив відтермінувати захід, і заявили, що голова Офісу президента Андрій Єрмак не має повноважень віддавати такий наказ керівнику ГУР Міноборони.

Як уже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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