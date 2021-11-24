Людей штрафуватимуть за публікацію листів Лесі Українки?

Таких законотворчих «коників» не викидають навіть у Pociї

Є теми, про які я не люблю говорити. Точніше, є теми, потреба говорити про які у ХХІ сторіччі видається мені дикою, обурливою і не вкладається в голові. Здавалося б, весь цивілізований світ давно домовився, що Земля – це геоїд, який обертається навколо Сонця, температура замерзання прісної води – 0 градусів С, зуби треба чистити як мінімум двічі на день, а усі люди від народження повинні мати рівні права та можливості.

Здавалося б, Майдан ясно показав, що українське суспільство обирає цінності Європи, а не pycького міра. І попри це деякі політики з наполегливістю, гідною значно кращого застосування, продовжують рік за роком пхати свої абсурдні ініціативи на кшталт «заборони пропаганди гoмoceкcyaлізму».

«Що, знову?!». Так, знову. Набридло? Набридло. Але що лишається. Отож, поїхали.

Минулого тижня група нардепів на чолі зі «слугою» Мазурашу зареєструвала три законопроєкти щодо «заборони пропаганди гомосексуалізму, педофілії і трансгендеризму». Автори та авторки дають визначення «гомoceкcyaлізму», «тpaнсгeндepизму» та педофілії, перелічують, які саме дії є «пропагандою» цих явищ, пропонують додати у ряд законів – заборону цієї пропаганди, а також вилучають із законодавства термін «ґендер», заміняючи його на «стать» або «чоловіків і жінок».

Пакетом пропонують заборонити фінансувати з бюджету будь-яку діяльність, що містить таку «пропаганду», і визнати її адміністративним правопорушенням, що карається штрафом – 17 тис. грн для фізичних осіб, 51 тис. – для юридичних, і 85 тис. – для посадових осіб.

Спробу заборонити «пропаганду гомосексуалізму» пан Мазурашу робив ще в липні 2020 року. Тоді його законопроєкт не навіть пройшов профільний комітет, отримав купу критики, зокрема й за те, що термін «пропаганда» не визначений, і під нього можна підтягнути будь-яку діяльність.

Але замість того, щоб проконсультуватися з фаховими психологами, авторський колектив написав ще кілька законопроєктів з цього ж питання, «врахував критику» і «виправився». Тож тепер закон «Про захист суспільної моралі» пропонується доповнити переліком «злочинних» дій, що «унеможливлюють виховання дітей в конституційному руслі, чим порушуються права дітей та їхніх батьків» – цитата з пояснювальної записки до законопроєкту.

Пропагандою, на думку стурбованого авторського колективу, є виготовлення, поширення і публічне використання ЛГБТ символіки, публічне визнання варіантом норми або заклик до укладання шлюбів, не передбачених Конституцією. А також до участі у сексуальних стосунках між людьми однієї статі, що здійснюється через ЗМІ або просто публічно – через вигукування гасел чи малювання плакатів, публічну демонстрацію стосунків сексуального характеру між особами однієї статі або виготовлення, розповсюдження, демонстрація фільмів чи інших відеоматеріалів, зокрема мультфільмів, що містять стосунки сексуального характеру між особами однієї статі.

Аналогічні визначення пропаганди пропонуються щодо «тpaнcгeндеризму» та педофілії.

Іншими словами, народний депутат Мазурашу та його заклопотані однодумці й однодумиці пропонують штрафувати за те, що ви на прогулянці візьмете за руку кохану людину. За веселковий значок на рюкзаку. За публікацію листів Лесі Українки до Ольги Кобилянської. За обговорення біографії Алана Тюрінга. За показ «Горбатої гори». За публікацію наукових досліджень чи посилання на Міжнародну класифікацію хвороб.

Адже міжнародна медична та наукова спільнота вже давно визнала гомосексуальність варіантом норми, а негативні наслідки для фізичного та психічного здоров'я тягнуть за собою гомофобія та упередження, а не секс між людьми однієї статі.

Таких законотворчих «коників» не викидають навіть у Pociї. Адже там заборонена «пpoпaгaнда нeтpaдиційних ceкcyaльних відносин серед нeпoвнoлітнix». Тобто вимагається маркування 18+ на фільмах чи книжках, де присутні однocтaтеві стосунки. Вітаю, слуги народу, ви перевершили північного сусіда.

У безлічі цивілізованих країн забезпечені права oднocтатевих пар. Держава розуміє: люди прагнуть визнання своїх стосунків, бо якраз для них «сімейні цінності» – дуже важливі.

Я не знаю, чи боїться пан Мазурашу впливу «пропаганди», що змусить його покохати якогось парубка. Але я точно знаю, що потрібно дуже низько ставити інститут сім'ї, щоб думати – що його зруйнує перегляд кіно з юним Тімоте Шаламе або чергового серіалу на Heтфлiкci.

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Джерело: блог Інни Совсун

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