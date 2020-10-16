«Слуга народу» визнала незалежність Абхазії? ЦВК оприлюднила дивні дані (фото)



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Майже всі країни світу, в тому числі і Україна, визнають Абхазію, яка наразі є окупованою Росією, частиною Грузії

Звичайна недбалість чи принципова позиція пропрезидентської політичної сили?

На офіційному сайті Центральної виборчої комісії, на сторінці, де можна ознайомитися з переліком кандидатів до Київської міської ради, з'явилася інформація, яка може спровокувати міжнародний скандал.

Варто зазначити, що поруч з прізвищами кандидатів в депутати, які народилися не на території України, вказується не лише населений пункт, а й країна народження.

Так, з інформації про кандидата від партії «Слуги народу» Георгія Зантараї можна зробити висновок, що країною його народження є Абхазія.

Варто зазначити, що майже всі цивілізовані країни світу, в тому числі і Україна, визнають Абхазію, яка наразі є окупованою Росією, частиною Грузії.

У серпні 2008 році Росія розпочала війну з Грузією, в результаті якої російські війська захопили значну частину території Грузії. Бойові дії зупинилися лише після міжнародного втручання. Згідно з досягнутими домовленостями, Росія мала вивести свої війська з території Грузії до 1 жовтня 2008 року.

Однак, після війни Росія визнала так звану «незалежність» самопроголошених «республік» Південної Осетії і Абхазії.

Крім Росії «незалежність» Абхазії визнали лише Венесуела, Сирія, Нікарагуа та Науру.

Варто зазначити, що серед кандидатів до Київради від «Партії Шарія» також є уродженець нині окупованого Росією грузинського міста Сухумі Наконечний Володимир. Однак, країною його народження вказана саме Грузія.

То ж можна зробити висновок, що ідея вказати країною народження Георгія Зантараї саме Абхазію є ініціативою саме партії «Слуга народу».

Георгій Зантарая - український дзюдоїст та кандидат до Київради від «Слуги народу». Фото: Іван Вербицький

Звичайна недбалість чи принципова позиція: про те, що стало причиною такого кроку пропрезидентської політичної сили наразі доводиться лише здогадуватися.

Варто зазначити, що зазначена інформація знаходиться на офіційному сайті ЦВК вже протягом доволі тривалого часу. То ж, якщо б мова йшла про помилку працівників ЦВК, то у представників «Слуги народу» вже було б безліч можливостей її помітити і виправити. Тим більше, що Зантарая є найтитулованішим українським дзюдоїстом та одним з медійних облич партії на виборах до Київради.

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