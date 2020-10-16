40% виборців нічого не знають про опитування, яка влаштовує Зеленський



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Опитування показало, що 35% – «щось чули» про ініціативу президента

Згідно із свіжим опитуванням 40% українців не знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня. Разом з тим 60% повідомили, що знають про ініціативу президента.

Крім того, 25% вказали, що «добре знають про це», 35% – «щось чули». Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 14-16 жовтня.

Відносно вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу серед мешканців міст та старшого населення. Під час проведення опитування спостерігалося поступове зростання кількості тих, хто чув про цю ініціативу.

42% опитаних позитивно ставляться до ідеї президента провести всенародне опитування у день виборів. 33% – нейтрально і 22% – негативно. Відносно краще підтримують цю ідею мешканці південно-східних регіонів країни, жителі сіл на малих міст, виборці партії «Слуга народу». Негативно настроєні до цієї ініціативи найстарші опитані та виборці партії «Європейська солідарність».

Зазначимо, що було опитане населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1.4%. Терміни проведення: 14-16 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.

Як повідомлялося, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук не зміг сказати, за чиї кошти профінансують опитування на виборах.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

Заступниця глави фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що всенародне опитування, що анонсував Зеленський, проведе 25 жовтня громадська організація, профінансують меценати.