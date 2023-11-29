«Слуга народу» викине поплічників Дубінського з Київської облради

Рішення про виключення депутатів мають ухвалити сьогодні

«Слуга народу» сьогодні планує виключити із партії в Київській обласній раді поплічників нардепа Олександра Дубінського. Про це повідомила головна редакторка сайту руху «Чесно» Ірина Федорів.

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У списку на виключення:

Денис Січовий;

Станіслав Семергей;

Володимир Тимофійчук;

Марія Кисельова.

Нагадаємо, раніше Ірина Федорів повідомляла «Главкому» про можливі підстави для відкликання депутатів.

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До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. Також нардеп може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

23 листопада Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в держзраді нардепа Олександра Дубінського. Також під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини.