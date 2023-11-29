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«Слуга народу» викине поплічників Дубінського з Київської облради

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Слуга народу» викине поплічників Дубінського з Київської облради
фото: Чесно

Рішення про виключення депутатів мають ухвалити сьогодні

«Слуга народу» сьогодні планує виключити із партії в Київській обласній раді поплічників нардепа Олександра Дубінського. Про це повідомила головна редакторка сайту руху «Чесно» Ірина Федорів.

У списку на виключення:

  • Денис Січовий;
  • Станіслав Семергей;
  • Володимир Тимофійчук;
  • Марія Кисельова.

Нагадаємо, раніше Ірина Федорів повідомляла «Главкому» про можливі підстави для відкликання депутатів.

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. Також нардеп може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

23 листопада Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в держзраді нардепа Олександра Дубінського. Також під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини.

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Теги: Олександр Дубінський партія Слуга народу Київщина

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