За ким прийдуть після Дубінського? Соратниця президента назвала прізвище депутата

Мар’яна Безугла: «Буратіно все. Чекаю, що далі з Бужанським»

Наступними народними обранцями після Дубінського, антиукраїнською діяльністю яких можуть зацікавитися правоохоронні органи, мають бути нардеп Максим Бужанський від партії «Слуга народу» та Анатолій Бурміч від депутатської групи «Відновлення України». Про це заявила нардепка від фракції «Слуга народу», голова підкомітету з демократичного цивільного нагляду і контролю Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

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«Буратіно все. Чекаю, що далі з Бужанським. Яскраві противники реформи СБУ наряду з Бурмічем (ОПЗЖ), який досі в Верховна Рада України, Служба безпеки України, сказали «Д», скажіть і «Б», – написала Безугла.

Нардеп Максим Бужанський відомий своїми антиукраїнськими поглядами. Зокрема, він назвав Революцію гідності «державним переворотом».

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Також Бужанський хотів скасувати штрафи за відмову бізнесу від української мови.

Нагадаємо, 13 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня 2024 року. Також нещодавно Державне бюро розслідувань проводило обшуки у народного депутата Олександра Дубінського щодо організації ним незаконного перетину кордону іншою особою.