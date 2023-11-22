Мін’юст повідомив, у яких умовах перебуває Дубінський в СІЗО

Дубінський перебуватиме в СІЗО до 12 січня

Скарг, заяв і пропозицій щодо умов тримання від Дубінського до адміністрації слідчого ізолятора не надходило

Департамент з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України розкрив деталі умов перебування у слідчому ізоляторі тимчасового тримання (СІЗО) чинного народного депутата Олександра Дубінського. Про це пише «Громадське».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з ухвалою суду, Дубінський перебуває під вартою у «Київському слідчому ізоляторі».

У Мін’юсті повідомили, що нардеп перебуває у стандартній (не платній) камері разом зі ще одним ув’язненим. Вона облаштована інвентарем, меблями та предметами господарського призначення. Дубінський має індивідуальне спальне місце та необхідний комплект постільної білизни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На питання, чи має Дубінський якісь привілеї у СІЗО у звʼязку зі своїм статусом, відомство зазначило, що це заборонено законодавчо.

Скарг, заяв і пропозицій щодо умов тримання від Дубінського до адміністрації слідчого ізолятора не надходило.

Нагадаємо, що 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. Також нардеп може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.