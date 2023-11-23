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Суд арештував майно Дубінського, його матері та ексдружини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд арештував майно Дубінського, його матері та ексдружини
Олександр Дубінський в суді
фото: Укрінформ

У 2015-2021 роках на рахунки матері Дубінського було внесено готівкою 7,3 млн грн. Водночас її офіційні доходи за вказаний період склали 2,8 млн грн

Печерський суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного в держзраді нардепа Олександра Дубінського. Також під арешт потрапило майно його матері та колишньої дружини. Про це йдеться в рішенні суду.

Арешт накладено в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань щодо ймовірної легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ухилення від податків.

Провадження було розпочато на підставі заяви Центру протидії корупції (ЦПК), який повідомив, що Дубінський та його близькі родичі протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько $2,5 млн. Водночас їхні офіційні доходи не могли дозволити їм набути таку кількість майна.

Мати Дубінського, як зазначає ЦПК, за останні п'ять років стала власницею 19 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько $1 млн. Також їй належать два автомобілі Mercedes-Benz, два автомобілі BMW, автомобіль Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida.

Прокурор вказав, що загальна вартість майна Дубінського, його матері та ексдружини становить 57,9 млн грн, у той час як офіційні доходи родини за 2003-2022 роки склали 19,6 млн грн.

Крім того, у 2015-2021 роках на рахунки матері (яка вже перебувала на пенсії) було внесено готівкою 7,3 млн грн. Водночас її офіційні доходи за вказаний період склали 2,8 млн грн.

Вказане може свідчити, що готівку, яку мати використовувала для придбання нерухомості, ймовірно, надав Дубінський, вважає слідство.

Суд задовольнив клопотання та арештував майно Дубінського та його родичів. Зокрема, 15 автомобілів, 22 квартири та вісім земельних ділянок.

Нагадаємо, що 14 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про запобіжний захід для народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді. Дубінський перебуватиме під вартою 60 діб, тобто до 12 січня.

До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав. Також нардеп може бути відкликаний із Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

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Теги: Олександр Дубінський суд арешт

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