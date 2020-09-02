У центрі Києва невідомі побили нардепа



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Після побиття нардеп Антон Поляков самостійно звернувся до травмпункту Фото ілюстративне

Поліція відкрила провадження за фактом нападу на нардепа Антона Полякова

Сьогодні, 2 вересня, до столичної поліції надійшло повідомлення від лікаря про надання медичної допомоги народному депутату України. Для з’ясування усіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зі слів потерпілого встановлено, що о 4:30 біля одного з будинків на вул. Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий наніс йому тілесні ушкодження. Задля надання медичної допомоги депутат самостійно звернувся до травмпункту.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відділом дізнання Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Проводяться розшукові заходи задля встановлення та затримання причетних осіб до цього кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває.

За даними ЗМІ, невідомі у ніч на 2 вересня напали і побили нардепа Антона Полякова.

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