Соболєв написав заяву про вихід із партії «Самопоміч», але не з фракції, щоб залишитись в Раді



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Єгор Соболєв вже написав заяву, Семен Семенченко поки тільки попередив про вихід з команди

Народні депутати Єгор Соболєв і Семен Семенченко, обрані до Верховної Ради за списками «Самопомочі», оголосили про намір вийти з партії, повідомляє прес-служба політсили.

«Єгор Соболєв уже підписав відповідну заяву, а нардеп Семенченко оголосив про намір зробити це найближчим часом. Депутати повідомили про це своїм колегам під час засідання фракції "Самопоміч», - повідомляє прес-служба партії.

Сам Соболєв так пояснив свій вихід з фракції.

По-перше, він наголосив, що на вибори в одній команді йшла не тільки «Самопоміч», а ще й три середовища - батальйон «Донбас», «Реанімаційний пакет реформ» та ініціатива «Воля».

Також він додав, що не буде балотуватися на наступних парламентських виборах з «Самопоміччю». «В нас справді є ідеологічні розходження з керівництвом партії як діяти у політиці. Зокрема, як відстоювати інтереси людей, у тому числі на вулиці; та з якою швидкістю і якими методами очищуватися від тих, хто не витримує тиску і спокус. Вважаю порядним повідомити про це сьогодні, щоб у партії був час підготуватися до наступної кампанії без мене», - написав Соболєв в Facebook.

При цьому він попередив, що не піде в команду Володимира Зеленського, і тим паче до Петра Порошенка, хоча й сам «терпіти не може перебіжчиків». «Для мене перебіг цих президентських виборів лише підтверджує мої переконання: більшість громадян України хочуть делегувати владу тим, хто буде утверджувати незалежну, некорумповану, справедливу державу. Але ті, для кого Україна насамперед місце незаконного збагачення, весь час заважають людям зробити цей вибір. І щоб він врешті решт переміг, всім, хто за Україну і проти корупції, треба зробити диво. Знайти достатньо переконаних і ефективних однодумців, готових бути з людьми в їхніх бідах, долати в тисячах добрих справ зневіру, маніпуляції, репресії», - пояснив нардеп.

Нагадаємо, голова партії «Самопоміч» Андрій Садовий зробив сьогодні заяву, в якій спрогнозував, що частина народних депутатів перейде з парламентської фракції «Самопоміч» до інших політичних сил. Проте не назвав конкретних імен народних депутатів, про кого йде мова.

Українська правда написала, що «Самопоміч» збираються покинути народні депутати Єгор Соболєв, Семен Семенченко, Олександр Опанасенко, Іван Мірошніченко та Олександр Данченко. Також з фракції ще може вийти нардеп Олексій Скрипник.