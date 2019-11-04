Соратниця Януковича розказала про підготовку перевороту в Україні



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Ексміністр юстиції Олена Лукаш перебуває в Україні під слідством

Лукаш стверджує, що «якась політична сила» має намір позбавити влади президента Зеленсього через розведення сил на Донбасі

Ексміністр юстиції України часів Віктора Януковича Олена Лукаш стверджує, що в Україні готується державний переворот: президента Володимира Зеленського начебто намагаються повалити.

Про це Лукаш заявила в ефірі телеканалу «112 Україна».

Вона розповіла, що «якась політична сила» має намір позбавити влади українського лідера через розведення сил на Донбасі, виставивши все як капітуляцію.

«Зеленського намагаються повалити. Привід прекрасний: капітулянт», - зазначила Лукаш, яка перебуває в Україні під слідством.

За її словами, при Зеленському політика в країні перетворилася в «плеяду скандалів», а свобода слова «перебуває під питанням».

«Але все одно стало відносно легше: вже не так інтенсивно виганяють людей з церков, вже не так сильно розділяють людей на «своїх» і «чужих», «п'яту колону» і «патріотичну колону»», - заявила вона.

Нагадаємо, у жовтні прокурори Генеральної прокуратури повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому Міністру юстиції України Олені Лукаш, а також іншим особам у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та службовому підробленні.

В Генпрокуратурі заявили, що триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Раніше сама Лукаш повідомила у соцмережі, що Генпрокуратура викликала її на допит.

Лукаш була призначена на посаду міністра юстиції у липні 2013 року, у січні 2014-го вона пішла у відставку.