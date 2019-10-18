Генпрокуратура повідомила Лукаш про зміну підозри



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Лукаш була призначена на посаду міністра юстиції у липні 2013 року, у січні 2014-го вона пішла у відставку

За інформацією ГПУ, Лукаш та іншим підозрюваним у справі інкримінується заволодіння коштами у сумі понад 2 млн грн

Прокурори Генеральної прокуратури повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому Міністру юстиції України Олені Лукаш, а також іншим особам у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, та службовому підробленні.

Про це повідомила пресслужба ГПУ.

«В ході досудового розслідування підозрюваним інкримінується заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, виділених Мін’юсту на закупівлю послуг, необхідних для виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 № 1629-IV на загальну суму 2 млн 523 тисяч гривень», - говориться у повідомленні.

В Генпрокуратурі заявили, що триває досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Раніше сама Лукаш повідомила у соцмережі, що Генпрокуратура викликала її на допит.

Лукаш була призначена на посаду міністра юстиції у липні 2013 року, у січні 2014-го вона пішла у відставку.