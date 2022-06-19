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    Політика

    Спецпредставник ЄС з прав людини прибув до Києва

    Імон Гілмор прибув в Україну з робочим візитом - Спецпредставник ЄС з прав людини прибув до Києва
    Імон Гілмор прибув в Україну з робочим візитом
    фото: скріншот з відео

    Імон Гілмор хоче продемонструвати солідарність ЄС з Україною

    У неділю, 19 червня, до Києва з робочим візитом прибув спеціальний представник ЄС з прав людини Імон Гілмор. Про це повідомила пресслужба Представництва ЄС в Україні в Twitter.

    Він має намір продемонструвати солідарність ЄС з Україною.

    «На початку російської агресії я зустрівся з біженцями на польському кордоні, зараз я здійснюю подорож їх шляхом у зворотному напрямку, щоб своїми очима побачити, як російська агресія порушує права людини, поспілкуватися зі звичайними людьми й представниками влади", – сказав Гілмор по прибуттю в українську столицю.

    Нагадаємо, 16 червня з візитом в Україні перебували прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.

    Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

    Шольц заявив, що Німеччина допомагатиме Україні стільки, скільки буде потрібно.

    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Спецпредставник ЄС з прав людини прибув до Києва