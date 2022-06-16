Зеленський підсумував візит Макрона, Шольца та Драгі

Зеленський заявив, що сьогодні справді історичний день

Президент Володимир Зеленський назвав візит лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії до Києва історичним для України, оскільки наша держава відчула підтримку одразу чотирьох потужних європейських держав. Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

Зеленський наголосив: Еммануель Макрон, Олаф Шольц, Маріо Драгі, Клаус Йоханніс підтримують кандидатство в ЄС для України.

Президент окремо подякував кожному з європейських лідерів, які відвідали столицю:

Італії – за принципову політичну підтримку, за макрофінансову та оборонну допомогу.«Зараз маємо історично найкращі відносини – і я впевнений, що зможемо зробити ще дуже багато для наших народів«, – сказав Зеленський.

Румунії – за оборонну допомогу, за сприяння в транзиті наших товарів, зокрема зерна. Домовилися збільшувати експортну спроможність через територію Румунії.

Франції за те, що надасть додаткові артилерійські установки Caesar, це, за словами президента, дуже важливо для нашого захисту. Також Макрон відверто говорив про те, що європейська підтримка України має бути такою, щоб справді відчувалося, що ми разом захищаємо однакові цінності, захищаємо Європу.

Німеччині за те, що підтвердила надання засобів протиповітряної оборони для нашої держави й подальшу підтримку.

«Подякував сьогодні вже особисто канцлеру Шольцу за запрошення на зустріч лідерів «Групи семи», – зазначив політик.

«Усі лідери розуміють, чому зараз не відбуваються переговори щодо закінчення війни. Винятково через позицію Росії, яка намагається тільки залякувати всіх у Європі та продовжувати руйнацію нашої держави. Не шукати шлях до миру – вони не хочуть. Це агресор, він повинен визначитисяпередусім для себе, що війну треба завершувати. Ми ж продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку і територіальну цілісність», – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що політики також говорили й про підготовку нового санкційного пакету проти Росії, про подолання продовольчої кризи, яку спровокувала Москва, та про відбудову України після війни.

Щодо ситуації на фронті Зеленський сказав, що сьогодні українська армія бореться в умовах значної кількісної переваги ворога – в техніці, в артилерійських системах.

«Воювати в таких умовах – це щоденний подвиг. Ми робимо все, щоб дати нашим героям сучасну й потужну зброю. І я пишаюсь усіма, хто вже 113-й день повномасштабної війни стримує окупанта і відбиває всі атаки. Саме завдяки хоробрості українців та українок Європа може створювати цю нову історію свободи і нарешті прибрати на сході Європи «сіру» зону між ЄС і Росією. Україна наблизилася до Євросоюзу найбільше за весь час незалежності», – додав український лідер.

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також Зеленський пояснив Євросоюзу головну мету Росії у війні проти України.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.