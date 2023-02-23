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На Харківщині немає зв’язку з жителями 29 населених пунктів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Харківщині немає зв’язку з жителями 29 населених пунктів
фото ілюстративне

На окупованих територіях Харківщини вже рік немає електропостачання

У Харківській області під тимчасовою окупацією залишаються 29 населених пунктів і зв’язку з ними немає. Про це заявив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ефірі телемарафону.

«Сполучення з цими територіями немає. Людей там залишилося мало, але там вони є. Але ми не маємо змоги довести туди гуманітарну допомогу», – розповів Синєгубов.

Крім того, жителі цих населених пунктів фактично вже рік живуть без електроенергії.

Раніше повідомлялося, що російська влада збирається «інтегрувати» окуповані українські території.

Нагадаємо, триває 365-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Через провал під Вугледаром добровольчий загін росіян відмовляється продовжувати йти в наступ.

Теги: Харківщина війна росія окупанти

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