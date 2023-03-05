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Буданов спрогнозував крах російської економіки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Буданов спрогнозував крах російської економіки
Ціни на російську нафту падають, інфляція прискорюється, у РФ зростає дефіцит бюджету, але Путін продовжує витрачати всі гроші на війну
колаж: LIGA.net

Країна-агресорка витратила витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов припускає, що у Росії закінчаться «військові інструменти» для досягнення своїх цілей у війні в Україні до кінця цієї весни. Про це він сказав в інтерв’ю USA TODAY.

За словами керівника ГУР, Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка нездатна покрити ці втрати, тож країна-агресорка змінила свій військовий ланцюг командування.

Очільник розвідки уточнив, що якщо окупанти не досягнуть цієї весни своїх цілей, у Росії закінчаться «військові інструменти». Буданов передбачив, що Україна і Росія ведуть «вирішальну битву цієї весни, і ця битва буде останньою до закінчення цієї війни». 

Як вказує видання, прогноз Буданова узгоджується з точкою зору незалежних військових аналітиків про те, що Росії наразі не вистачає боєприпасів, військового постачання.

Також, за словами експертів, Росії бракує достатньої кількості кваліфікованих, організованих і вмотивованих солдатів, щоб досягти значного прогресу на сході України.

До слова, очільник ГУР вважає, що Росія не готова нині до довготривалої війни через обмеженість ресурсів – Буданов: наступні три місяці на фронті усе вирішать.

Зауважимо, Буданов повідомив, який ракетний запас у росіян.

Як відомо, ціни на російську нафту падають, інфляція прискорюється, у РФ зростає дефіцит бюджету, але президент-диктатор продовжує витрачати всі гроші на війну – довоювалися: як Путін покалічив російську економіку.

Читайте також: «Росія не готова до довготривалих бойових дій... і вони про це дуже чудово знають», – керівник української розвідки Буданов
Теги: росія економіка путін Кирило Буданов

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