Список депутатів, які водять Антикорупційний суд за ніс

Пропустити засідання у ВАКС можна лише з поважної причини, проте нардепи ігнорують це правило

Відомі парламентарі не приходять на засідання суду, де розглядаються їхні корупційні справи

Останнім часом у Вищому антикорупційному суді з’явився неприємний тренд: обвинувачені масово не приходять у судові засідання. Особливо часто прогулювати стали народні депутати, які обвинувачуються в декларуванні недостовірної інформації. Про це йдеться у матеріалі «Главкома».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Маргарита Шол, «Слуга народу»

Ранок 13 лютого 2023 року розпочався із неявки на засідання народної депутатки від партії «Слуга народу» Маргарити Шол. Їй інкримінується невнесення до декларації орендованої квартири на Печерську вартістю $4 млн. Захисники стверджували, що Шол чи то потрапила до лікарні, чи просто захворіла, а тому не змогла прибути в засідання. При цьому жодних документів на підтвердження таких аргументів сторона захисту надати не змогла.

Маргарита Шол, «Слуга народу» фото з відкритих джерел

Прокурор клопотав про накладення на обвинувачену штрафу та її примусовий привід. Натомість суд вирішив надати захисту день на подачу документів, які б підтверджували поважність неявки Шол на засідання. Однак наступного засідання адвокат надав лише фото медичного висновку, де не вказувалось, чи перебуває Маргарита Шол на стаціонарному лікуванні, і взагалі не зазначався навіть діагноз нардепки. У відповідь колегія суддів ухвалила «суворе» рішення – стягнути з обвинуваченої Шол штраф у 2684 грн. Покарання не спрацювало. 22 лютого нардепка Шол вчергове не з’явилась на засідання. Вона зателефонувала секретарю та попередила, що не зможе бути присутня, адже досі хворіє. Її захисник зі свого боку повідомив, що приїде на судове засідання після закінчення повітряної тривоги. Однак після відбою перестав відповідати на дзвінки так і не з’явився у суді в той день.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Анна Колісник, «Слуга народу»

14 лютого на засідання не з’явилась колега Маргарити Шол – народна депутатка від партії «Слуга народу» Анна Колісник. Її обвинувачували у недекларуванні двох квартир у Києві загальною вартістю понад 3,5 млн грн та автомобіля Cadillac. Загальна сума незадекларованого майна сягнула 4,4 млн грн. Захист стверджував, що у мами підзахисної стався гіпертонічний криз, а тому вона була вимушена терміново поїхати до Лебедина Сумської області. Взяти участь у засіданні за допомогою відеоконференції обвинувачена не могла через нібито відключення світла в Лебедині.

Анна Колісник, «Слуга народу» Фото: Уніан

Однак на засіданні прокурор наголосив на тому, що, за даними Укренерго, станом на 14 лютого дефіциту електроенергії у цьому місті не спостерігалося. Колегія суддів погодилась із його доводами й призначила Колісник штраф у 1432 грн.

Михайло Волинець, «Батьківщина»

16 лютого на засідання вчергове не з’явився нардеп із «Батьківщини» Михайло Волинець. Його обвинувачують у недекларуванні позашляховика вартістю 1,79 млн грн. У січні народний обранець пропустив два засідання через невідкладне відрядження до Швейцарської Конфедерації.

Михайло Волинець, «Батьківщина» Фото: Уніан

А згодом пропустив ще одне засідання через хворобу, яка спіткала його вже на шляху із Швейцарії до України. 18 лютого Волинець знову не прибув в суд – теж нібито через хворобу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Артур Герасимов, «Європейська Солідарність»

17 лютого у судове засідання не прибув обвинувачений нардеп від партії «Європейської Солідарності» Артур Герасимов, якому інкримінується недекларування вілли в Іспанії вартістю €190 тис.

Артур Герасимов, «Європейська Солідарність» фото: eurosolidarity.org

Адвокатка Герасимова стверджувала, що її підзахисний не зміг з’явитись на засідання через відрядження у Німеччину за розпорядженням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Це не вперше, коли відрядження народних депутатів ставали на заваді судовому розгляду. На початку лютого голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко надіслав лист до Верховної Ради, де описав цю проблему.

Лише за січень через службові відрядження пропустили засідання у ВАКС:

Олександр Трухін (партія «Слуга народу») не з’явився на засідання 30 січня через відрядження до Литви;

Юрій Камельчук (партія «Слуга народу») не з’явився на засідання 16 січня через відрядження до Швейцарії;

Сергій Шахов (фракція «Довіра») не з’явився на засідання 31 січня через відрядження до Естонії.

Зазначимо, що стаття 138 Кримінального процесуального кодексу дає вичерпний перелік поважних причин не приходити на судове засідання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найпоширеніші з них:

обставини непереборної сили – епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні причини;

тяжка хвороба або перебування в лікарні;

смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють прихід особи на виклик.

При цьому поважність причин неявки оцінює сам суд. Якщо ж суд вирішить, що особа пропустила засідання без поважних причин, то він може або зобов'язати примусово доставити її до суду (ст. 140 КПК України) або накласти грошове стягнення (ст.139 КПК України). До речі, такі штрафні санкції застосовувались і щодо нардепів, які не з’являлись у засідання без поважної причини.

Нагадаємо, що нещодавно ВАКС оголосив у розшук народного депутата Шахова. Нардепа звинувачують у недекларуванні 88 млн грн.