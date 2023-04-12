Україна хоче законодавчо врегулювати працю домашніх працівників

Домашнім працівником вважатиметься особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем

Верховна Рада 10 квітня ухвалила за основу проєкт № 5695 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Документом передбачено доповнення КЗпП новою главою XI-A «Регулювання праці домашніх працівників», що складається з шести нових статей, якими визначаються поняття домашньої праці та домашніх працівників, закріплюється правовий статус домашніх працівників та особливості його правового регулювання, визначаються обов'язкові умови трудового договору з домашніми працівниками.

Домашнім працівником вважатиметься фізична особа, яка займається домашньою працею в рамках трудових відносин з роботодавцем, а домашня праця - це робота, яка виконується на умовах трудового договору (контракту) з метою обслуговування домогосподарства. Не вважається домашньою працею робота з обслуговування домогосподарства, яка здійснюється особою нерегулярно, але не більше 40 годин на місяць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також проєктом закону передбачено надання додаткових прав та гарантій для домашніх працівників, які проживають у домашньому господарстві. Передбачається можливість закріплення в трудовому договорі з домашнім працівником надання йому житла, вводиться гарантія щодо заборони роботодавцю самостійно проводити відрахування із заробітної плати в рахунок плати за користування таким житлом. Окремо передбачено законодавчу гарантію домашньому працівникові щодо необхідності забезпечення поваги до його честі, гідності та недоторканності особистого життя.

При цьому роботодавцю надано гарантію щодо заборони для домашнього працівника розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням ним своїх трудових обов'язків.

На домашніх працівників поширюватимуться загальні положення щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку, а якщо у зв'язку із специфікою домашньої праці неможливо дотримати передбачену законом щотижневу тривалість робочого часу, допускається за провадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за місячний обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин.

Крім того, передбачається введення додаткових підстав для припинення трудового договору з домашнім працівником, зокрема, введено розумну диференціацію для роботодавця і працівника про терміни попередження припинення трудового договору, передбачено випадки припинення трудового договору в разі смерті однієї із сторін трудових правовідносин, закріплено випадки надання можливості кожній стороні негайно розірвати трудовий договір у випадках, що завдали чи могли завдати їй певної шкоди.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зміни буде внесено також до законів України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з метою оптимізації та забезпечення дієвості механізму адміністрування ЄСВ. Зокрема, проєктом пропонується звільнити роботодавців домашніх працівників від сплати ЄСВ та передбачити добровільну участь домашніх працівників у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.