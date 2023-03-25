«Має право на життя». «Слуга народу» вступився за музей Булгакова

У питаннях приналежності митців держава має демонструвати гнучкість, вважає Безгін

Один з авторів законопроєкту №7253 «Про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України» «слуга народу» Віталій Безгін вважає, що треба зберегти в Києві музей «імперця» Булгакова. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

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Безгін вважає, що в питаннях приналежності митців держава має демонструвати гнучкість.

«Як на мене, той же музей Булгакова в Києві має право на життя, просто треба об’єктивно висвітлювати його суспільно-політичні погляди як автора. Бо шлях до відмови від українських літераторів, які сповідували ті чи інші погляди, але були пов’язані з Російською імперією, – це шлях в нікуди», – сказав нардеп.

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Зокрема, Безгін згадав, що певний проміжок літературного досвіду Тараса Шевченка пов’язаний з Петербургом.

Крім того, він вважає, що «жодним чином не можна віддавати росіянам того ж Гоголя». «Тому осучаснення образу Гоголя через GogolFest в Маріуполі, поки росіяни його не знищили, було правильним підходом. Бо це наша історична спадщина, але тут завжди буде визначальним людський фактор», – зазначив нардеп.