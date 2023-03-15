Мільйонер Коболєв влаштував у суді весілля. Пікантні деталі скандальної справи

Колишній глава «Нафтогазу» мобілізував на свій захист нову дружину

В історії з виплатою $10 млн премії «за екстраординарні досягнення» ексголові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву вилізли пікантні подробиці. Нагадаємо, що з 20-х чисел січня цього року триває судовий процес з обрання запобіжного заходу колишньому топменеджеру. Національне антикорупційне бюро підозрює Коболєва у вчиненні важкого кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу), за яке передбачено до 12 років в’язниці.

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За версією слідства, Коболєв заволодів коштами «Нафтогазу», виплативши собі премію, сума якої перевищувала максимальний річний розмір преміювання, передбачений контрактом і урядовою постановою №859. Цей документ постійно цитувався сторонами процесу, зокрема, прокуратура наполягала: підозрюваному дозволялося претендувати на премію не більше 37,5 млн грн. Мова про $10 млн винагороди (260,9 млн грн), яку Коболєв за згодою наглядової ради «Нафтогазу», одержав за перемогу у газовій справі наприкінці 2017 року. Нагадаємо, згідно з рішенням трибуналу при Арбітражному інституті торгової палати Стокгольму, з російського «Газпрому» на користь НАК «Нафтогаз України» присуджено стягнути $4,6 млрд компенсації за заподіяні збитки. Окрім Коболєва, премію отримали ще 40 співробітників «Нафтогазу». Між ними було розподілено 330,6 млн грн.

Всього, за даними правоохоронців, протягом 2017-2022 років Андрію Коболєву нараховано понад 413 млн грн доходів. Що цікаво: коли у квітні 2021-го підозрюваного «пішли» з «Нафтогазу», йому на прощання виплатили ще 338,6 млн грн премії! До речі, станом на 2017 рік керівник НАК «Нафтогаз України» вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи й отримував середню місячну зарплату у еквіваленті 31,5 тис. євро, що у 136 разів більше за середню заробітну плату по країні.

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Який він, «центр життєвих інтересів» Андрія Коболєва?

13 березня у залі Вищого антикорупційного суду адвокати колишнього топменеджера «Нафтогазу» і прокурори ламали списи. Йшла дискусія: де більше часу проводить підозрюваний – за кордоном чи в Україні? Як свідчать матеріали справи, починаючи з 2019 року, Андрій Коболєв 85 разів покидав Україну. Востаннє він виїхав якраз перед вторгненням 12 лютого 2022 року і пробув за кордоном до середини січня 2023 року. Тривалу відсутність підозрюваний пояснив специфікою роботи в… компанії мобільного оператора «Київстар», де він оформлений членом наглядової ради.

Станом на 2017 рік керівник НАК «Нафтогаз України» вважався одним із найбільш високооплачуваних керівників енергетичних компаній Європи фото форуму «Україна 30»

Крім цього, за межами України мешкають троє дітей Коболєва від першого шлюбу і ексдружина Зоряна Коболєва. Розлучення Андрія та Зоряни Коболєвих відбулося по-тихому восени 2017-го.

Тоді «Главком» писав, що внаслідок поділу майна колишній дружині відійшли будинок, землі поблизу Києва, а також елітна автівка. Також, попри розрив жінка вирішила залишити собі прізвище чоловіка. Про це є згадка у судовому рішенні.

З кінця 2019 року пані Зоряна взагалі не приїжджала в Україну. Попри те, що тут у неї маленький бізнес. За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, Коболєва є власницею столичної ТОВ «Зет Ван Груп», що спеціалізується на консультуванні з питань комерційної діяльності. Іще вона залишається підписантом у фірмі «ТК Проперті менеджемент», контрольованій народними депутатами III скликання Сергієм Кривошеєю і Сергієм Рисем.

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У судовій залі ім’я пані Зоряни часто згадував захисник Тарас Пошиванюк. Він повідав: після розлучення Коболєві уклали такий собі договір про розподіл батьківства. Згідно з ним, Андрій Коболєв щомісячно перераховує на утримання дітей 50% від власних доходів.

відеотрансляція судового засідання у справі Андрія Коболєва

«З кожної зарплати, з кожної премії чи бонусу 50% йдуть на утримання дітей. Якщо взяти ухвалу апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, то там сказано: починаючи з 2017 року, пан Коболєв отримав понад 400 млн. грн. Так, 50% з цієї суми уже пішли колишній дружині та дітям. Виходячи з цієї нехитрої математики, можна зробити висновок, що 229 млн грн уже немає», – пояснював адвокат підозрюваного.

Але цифру 229 млн грн захисник озвучив невипадково. Адже саме на таку суму, на думку сторони обвинувачення, було завищено виплату премії ексголові правління НАК «Нафтогаз України».

Попри таке солідне утримання колишня сім’я все ж страждає від кримінального переслідування годувальника. Зі слів підозрюваного у суді, наразі заблоковано закордонні банківські рахунки пані Зоряни. «Закордонні рахунки, за якими фінансується життя трьох моїх доньок, заблоковано. Вони не можуть ними користуватися», – зітхав Андрій Коболєв.

При цьому адвокат підозрюваного переконував суддю Антикорупційного суду: «центр життєвих інтересів» Андрія Коболєва – не за кордоном, де живуть діти, мати підозрюваного, а саме в Україні. Для підтвердження захисник надав копію свідоцтва про одруження свого клієнта…

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Як з’ясувалося, вже у розпал судового розгляду, 3 березня 2023 року, підозрюваний Коболєв розписався зі Світланою Панаіотіді. Це колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України і ексзаступниця міністра розвитку економіки в урядах Гончарука та Шмигаля. До цього Коболєв з нею проживав у цивільному шлюбі кілька років. Важлива деталь: у декларації про доходи за 2020 рік Панаіотіді вже зазначала, що спільно мешкає з колишнім головою правління НАК «Нафтогаз України».

«Пан Андрій просив мене у п’ятницю (3 березня – «Главком») не здавати паспорт (на зберігання до Державної міграційної служби. Так вирішила апеляційна палата антикорупційного суду 1 березня – «Главком»). Він був йому потрібен… Також центр життєвих інтересів в Україні підтверджується й тим, що він має постійне місце роботи – є членом наглядової ради «Київстар», – наголосив захисник Тарас Пошиванюк.

«Відколи з’явилося це місце роботи, теж 3 березня чи раніше?» – знущально підколола адвоката головуюча суддя.

«Це місце роботи з’явилося наприкінці 2019-го – на початку 2020 років», – уточнив Коболєв.

На факт одруження Коболєва відреагувала й прокурор. Адже за матеріалами справи і Світлана Панаіотіді постійно мешкає за кордоном. В Україну, як повідомила прокурор у судовій залі, новоспечена дружина Коболєва заїхала в Україну через 11 днів, як детективи НАБУ вручили підозру її чоловіку.

«Факт одруження підтверджує міцність зв’язків, однак винятково з дружиною, а не з державою Україна. Оскільки теперішня дружина Коболєва повернулася в Україну 30 січня 2023 року. До цього тривалий час вона перебувала за кордоном. Тому говорити про міцні соціальні зв’язки на території України неправильно», – пояснив прокурор.

Ремарка. З приїздом в Україну Світлана Панаіотіді розгорнула активну фейсбук-кампанію на підтримку Андрія Коболєва. 2 березня вона оголосила про збір коштів на заставу для свого чоловіка, оскільки апеляційна інстанція обрала для Коболєва міру запобіжного заходу у вигляді застави на суму 229,2 млн грн (по суті, еквівалент того, що прокуратура інкримінує підозрюваному. До слова, у суді Коболєв припустив: якщо він внесе усю суму власними коштами, які поки що заблокували банки на вимогу фінмоніторингу, то прокурори одразу клопотатимуть про конфіскацію цих грошей – «Главком»). Гроші необхідно було зібрати протягом п’яти днів. Але не вдалося. Станом на 14 березня на депозитний рахунок Антикорупційного суду надійшло 107 млн грн. Сам підозрюваний перерахував трохи більше 1 млн грн з них. Між іншим, Вищий антикорупційний суд 14 березня залишив без змін попереднє рішення у частині суми, необхідної для внесення застави.

«Я в Києві разом зі своїм чоловіком і буду поруч», – написала Паніотіді у Facebook 6 березня.

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Крім цього, у суді прокурор відкинув пропозицію сторони захисту про більш м’який запобіжний захід. І пояснив: Коболєв немає власного житла і орендує будинок. Мова про столичну нерухомість площею 287 «квадратів». Місячна орендна плата становить 100 тис. грн. Сам факт оренди житла, на думку прокуратури, викликає пересторогу, аби клопотати про домашній арешт підозрюваного.

Премія пішла мамі в Америку

Ще 2018 року Андрій Коболєв передбачав: у майбутньому матиме клопіт із надто великою премією. На той момент тодішній керівник «Нафтогазу» вже знав, що правоохоронці відкрили кримінальну справу і проводять розслідування.

«Я переказав гроші мамі в Америку. Вона там живе з 2006 або 2008 року, понад десять років точно. Якщо я програю апеляцію у 8 млрд грн проти мене, то що трапиться з моїм майно тут?» – запитував Коболєв. На припущення журналіста, що все його майно буде заарештовано, ексглава «Нафтогазу» відповів ствердно.

В останніх висновках Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду сказано: «…кримінальне провадження дійсно набуло резонансу, за яким губиться його юридичний зміст. Зокрема, встановленню в межах цього провадження підлягає основне питання – чи були дотримані норми законодавства України при визначенні у 2018 році розміру премії голові правління Андрію Коболєву за перемогу НАК «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражному суді, та яка його роль у визначенні собі премії в розмірі $10 млн…».

Натомість Коболєв стоїть на позиції: кримінальне провадження проти нього ставить під сумнів ідею реформи корпоративного управління. Вона полягає в тому, щоб держава не впливала на наглядові ради, оскільки вони повинні бути незалежними від уряду.

Правоохоронці одягли на екскерівника НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва електронний браслет

15 березня правоохоронці одягли на колишнього голову НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва електронний браслет. Про це Коболєв особисто повідомив у Facebook та опублікував фото. Термін дії запобіжного заходу – два місяці з моменту оголошення.

Віталій Тараненко, «Главком»